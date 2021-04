STEF investe 15 milhões de euros em plataforma de transporte e cria mais de 70 postos de trabalho

Dinheiro Vivo/Lusa 15 Abril, 2021 • 17:48 Partilhar este artigo Facebook

O grupo STEF investiu cerca de 15 milhões de euros na sua nova plataforma de transporte em Alenquer, distrito de Lisboa, um "ponto estratégico" de recolha e distribuição de bens alimentares, criando mais de 70 postos de trabalho.

"Com um investimento que ronda os 15 milhões de euros, esta plataforma tri-temperatura (ambiente, congelado e refrigerado) conta com uma área total de 30.000 m2 [metros quadrados] e 43 portas de cais. Pensada numa ótica de futuro e ambientalmente sustentável, equipada com painéis fotovoltaicos e a mais moderna tecnologia de frio", indicou, em comunicado, o grupo de serviços de transporte e logística sob temperatura controlada.

Com a abertura deste novo espaço em Alenquer foram criados 70 postos de trabalho direto, estando ainda em curso processos de recrutamento nas áreas operativas e administrativas.

De acordo com o STEF, esta plataforma vem dar continuidade ao investimento imobiliário que o grupo tem vindo a realizar em Portugal e vai posicionar-se como um "ponto estratégico" para a recolha e distribuição de bens alimentares.

"Com esta nova plataforma a STEF Portugal aumenta a sua cobertura, potenciando a expedição dos produtos alimentares de Norte a Sul do país, abrindo as portas da Europa aos seus clientes e prestando-lhes um serviço mais eficiente e qualitativo. Estar presente na região Centro é fundamental para a nossa operação e este é um investimento que decidimos manter apesar da pandemia e da conjuntura económica menos favorável", apontou, citado no mesmo documento, o diretor geral da STEF Portugal, Fabrice Carré.