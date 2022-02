Subestação de Ribeira de Pena que liga centrais do Tâmega à rede em funcionamento

© Direitos Reservados

Dinheiro Vivo/Lusa 07 Fevereiro, 2022 • 19:29 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A REN referiu, em comunicado, que colocou em serviço a subestação de Ribeira de Pena a 28 de dezembro, obra que tinha como entrega prevista o final de 2021, permitindo, assim, a "ligação imediata à rede" de "centros eletroprodutores muito relevantes para o país".

"Esta infraestrutura integra o eixo a 400 kV que permite ligar à RNT a central de Gouvães, Daivões e Alto Tâmega", referiu a REN, que acrescentou que estes "centros eletroprodutores encontram-se atualmente em fase de testes e ensaios".

Segundo a empresa, com uma área de "cinco campos de futebol (4,6 hectares)", a infraestrutura "contribuirá para melhorar a segurança de abastecimento a nível nacional e local, bem como para o escoamento de outra produção renovável das regiões do Minho e de Trás-os-Montes".

A REN acrescentou que este projeto da RNT "foi realizado ao longo de 14 meses, com um número médio de 44 trabalhadores envolvidos, num total de 131 mil horas de trabalho".

Ao todo, a subestação de Ribeira de Pena envolveu "65 empresas e foram movimentados, até à sua conclusão, 65.000 metros cúbicos de terreno, tendo tido o contributo das comunidades locais, em particular da autarquia de Ribeira de Pena".

Localizada no concelho de Ribeira de Pena, na União de Freguesias de Ribeira de Pena (Salvador) e Santo Aleixo de Além-Tâmega, a subestação foi, segundo a REN, "alvo de um projeto de integração paisagística com mais de 13 hectares, que visou a minimização do seu impacto visual através do enquadramento estético das instalações na paisagem envolvente, considerando a natureza ecológica do local, a recuperação dos sistemas naturais afetados pela implantação da infraestrutura e a sustentabilidade temporal da evolução do projeto".

A aposta foi, acrescentou, "em espécies autóctones e resilientes aos fogos florestais, privilegiando a biodiversidade existente na região".

A subestação de Ribeira de Pena integra o eixo Vieira do Minho - Ribeira de Pena - Feira, com "importância à escala europeia", tendo recebido o estatuto de Projeto de Interesse Comum da Comissão Europeia.

O complexo do Tâmega, concessionado à Iberdrola, é composto por três albufeiras (Gouvães, Daivões e Alto Tâmega) e três centrais hidroelétricas com uma potência de 1.158 megawatts (MW)

No final de janeiro, a empresa espanhola referiu que "após oito anos ininterruptos de obras, está concluída a construção das centrais de Gouvães e Daivões, onde estão a decorrer os testes de arranque dos diferentes grupos energéticos".

O Sistema Eletroprodutor do Tâmega é um dos maiores projetos hidroelétricos realizados na Europa nos últimos 25 anos, contemplando a construção de três barragens (Daivões, Gouvães e Alto Tâmega) e 1.500 milhões de euros de investimento.