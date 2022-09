Subida automática das pensões leva o saldo da Segurança Social ao negativo no final da década

Dinheiro Vivo 19 Setembro, 2022 • 09:05 Partilhar este artigo Facebook

Aplicar a fórmula de atualização das pensões em 2023 na sua totalidade ia levar o saldo da Segurança Social a negativo no fim desta década. As contas que foram feitas pelo Governo e já enviadas à Assembleia da República explicam que em vez de se aplicar a fórmula de atualização automática das pensões que levaria a aumentos entre 7,1% e 8% nas pensões em 2023 este acréscimo seria repartido por um adiantamento extraordinário e não repetível equivalente a meia pensão em outubro e por aumentos entre 3,4% e 4,43% no próximo ano.

A notícia é avançada pelo jornal Público (acesso condicionado) que explica que vários elementos do executivo justificam em decisão com a necessidade de garantir a sustentabilidade da Segurança Social, para além de alertarem para o facto de Fundo de Estabilização Financeira (uma reserva que permitirá pagar as pensões nos períodos em que a receita contributiva for inferior à despesa) teria menos 13 anos de existência esta decisão não tivesse sido tomada.

A análise do Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho e da Segurança Social simula o que aconteceria se a fórmula automática de atualização das pensões fosse aplicada em 2023. Esta simulação mantém a estimativa para as receitas com contribuições e quotizações dos trabalhadores e dos empregadores e introduz alterações às despesas com pensões, que passam a registar, entre 2023 e 2060, um valor superior a mil milhões de euros mais alto do que o que estava previsto no Orçamento do Estado (OE) para este ano.



O Governo conclui que "a aplicação integral da fórmula, num ano atípico como o que vivemos", teria um impacto imediato no saldo do sistema, com os primeiros défices a ocorreram cinco anos mais cedo do que o esperado. Ou seja, no final "da década de 2020, podendo atingir valores negativos até 1% do PIB no final da década de 2030".

O Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho e da Segurança Social prevê que em 2030 o défice ultrapassaria os 1000 milhões de euros, e 3314 milhões em 2040. Nos 10 anos seguintes reduziria para os 3146 milhões de euros. Da mesma forma o Fundo de Estabilização Financeira, que atualmente conta com cerca de 24600 milhões de euros, desapareceria antes do prevista - no início da primeira metade da década de 2040 -, o que poria em causa "metade da evolução positiva" dos últimos anos.

Como explica aquele jornal, ao justificar não aplicar fórmula de atualização das pensões em 2023, o Governo poderá estar a assumir que a sua decisão pode levar a pensões mais baixas todos os anos a seguir ao próximo. Uma melhoria do saldo do sistema corresponde na mesma proporção uma redução dos rendimentos dos reformados portugueses.