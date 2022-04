Subida de 50 euros para técnicos superiores até 2023 fica sem data

Ministro das Finanças, Fernando Medina © EPA/JOSE SENA GOULAO

A subida no salário de entrada de técnicos superiores, que deveria atingir os 1255 euros até 2023, fica sem calendário na nova proposta de Orçamento do Estado para 2022.

Face à omissão da medida, o governo remete agora para o calendário que corre até 2026, até ao final da atual legislatura.

"Uma agenda de um programa de quatro anos não consegue ser colocada toda no orçamento para um ano. Nem sequer é para um ano, são só seis meses", afirmou esta quarta-feira o ministro das Finanças, Fernando Medina, em resposta a questões colocadas pelos jornalistas na conferência de imprensa de apresentação da nova proposta de Orçamento.

O compromisso com o aumento no primeiro salário dos licenciados da função pública nas carreiras gerais foi assumido pelo governo no site de apresentação do Orçamento do Estado aquando da entrega da versão inicial das contas públicas para 2022, chumbadas no final de outubro. O governo dizia então que "os técnicos superiores vão ser valorizados, com um aumento de 50 euros no salário base desta carreira até 2023 e um aumento significativo da posição de entrada para quem tenha um doutoramento em área relacionada com as suas funções".

Apesar da incerteza do governo agora quanto àquele que será o calendário para valorizar estes salários, o ministro das Finanças prometeu "um trabalho naturalmente intenso sobre esta matéria, que é da maior importância", e que estará sob tutela da ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva. A governante tem negociações com os sindicatos da função pública marcadas para dia 20.

Também para o primeiro trimestre deste ano, estavam previstas negociações para a reposição de níveis remuneratórios de assistentes operacionais e assistentes técnicos, cujas carreiras têm vindo a ser consumidas ou comprimidas pela subida do salário mínimo. O aumento previsto na retribuição mínima para 750 euros em 2023, objetivo mantido pelo governo, irá consumir mais um nível remuneratório entre os salários mais baixos da função pública.

Além disso, os sindicatos reclamam uma revisão da atualização salarial deste ano, que ficou pelos 0,9%, face ao acelerar da inflação e nova esperada forte perda de poder de compra, que se prolonga há mais de uma década.

Mas, a proposta de Orçamento para 2022 limita-se a prever o gasto de 225 milhões de euros com a atualização de salários de 0,9%, além de 85 milhões de euros destinados a acomodar a subida de salário mínimo de 2022 aos 705 euros na base da tabela remuneratória única das administrações públicas.