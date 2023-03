Subida de IMI é só para os alojamentos locais

© Fábio Poço/Global Imagens

O aumento do IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis) devido à idade da construção, e destinado a edifícios onde exista alojamento local (AL), apenas vai recair sobre as casas que estejam destinadas a esta função. O esclarecimento chega via Ministério das Finanças, após o pedido de esclarecimento do Eco.

Aquele jornal online tinha ouvido alguns especialistas sobre o projeto-lei do pacote Mais Habitação, que disseram que a proposta governamental sobre o agravamento do IMI poderia vir a ser aplicado a todas as casas do prédio onde existisse um AL.

Agora o Ministério das Finanças dissipa as dúvidas e diz que "para efeitos fiscais, cada fração autónoma no regime de propriedade horizontal é havida como constituindo um prédio" e que "apenas poderá ser afetada por esta regra o coeficiente da fração em AL".

Também estão incluídos neste agravamento aqueles apartamentos que estejam a ser arrendados, mas que possuam uma licença de funcionamento de AL. "Caso contrário resultaria num tratamento diferenciado do AL em função da forma jurídica que está na base de detenção do imóvel", diz o Ministério das Finanças.