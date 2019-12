Subida de IMT. “Mais um atentado ao imobiliário”

A Associação de Empresas de Consultoria e Avaliação Imobiliária (ACAI) já reagiu ao agravamento do IMT previsto na proposta de Orçamento do Estado 2020, entregue pelo Governo no Parlamento na passada segunda-feira. “Mais um atentado ao imobiliário através da via tributária”, diz Eric van Leuven, presidente da ACAI.

A associação, que representa as principais empresas de consultoria imobiliária envolvidos em cerca de 95% do total de investimento em imobiliário comercial no país, critica o agravamento proposto da taxa do IMT relativo a transações de imóveis de valor superior a 1 milhão de euros.

“O agravamento da taxa de IMT representa mais um atentado ao imobiliário através da via tributária. Sendo a moralidade deste imposto (cujo antecessor, o SISA, foi famosamente apelidado de “imposto mais estúpido do mundo” pelo então primeiro-ministro António Guterres) já altamente questionável, pois os intervenientes na transmissão de um bem imóvel já terão sido tributados em sede de IMT (sobre a venda do terreno ou edificado original) bem como IRS, IRC, IVA e Imposto de Selo, o seu agravamento dá um péssimo sinal ao mercado”, diz Eric van Leuven, presidente da ACAI e diretor-geral da Cushman & Wakefield, em comunicado.

“Esta medida, a confirmar-se, irá resultar num aumento do preço das casas e numa maior propensão para a evasão fiscal. Ela não só demonstra o desprezo deste Governo pelo setor imobiliário, um dos que mais tem contribuído para a dinamização do emprego e da economia Portuguesa, como é exemplar da instabilidade fiscal, que é infelizmente tão característica do País e tão temida pelos investidores”.

A fiscalidade sobre o imobiliário já representa mais de 30% do preço final das casas, lembra a associação, e a confirmar-se esta medida, será agravado substancialmente com este aumento do IMT em 1,5% sobre o valor da venda.