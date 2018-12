Subida do preço das casas volta a abrandar no segundo trimestre

O preço das casas subiu 8,5% entre julho e setembro, face ao mesmo período do ano passado. No trimestre anterior, a subida tinha sido superior a 11%. Este foi já o segundo trimestre consecutivo em que a subida dos preços abranda em relação ao trimestre anterior, segundo o Índice de Preços da Habitação publicado hoje pelo INE. Nos primeiros três meses do ano o aumento foi de 12,2%.

A série de dados revelada pelo INE permite fazer a comparação até ao primeiro trimestre de 2009.

No período em análise, de julho a setembro de 2018, foram transacionadas perto de 46 mil casas, o valor mais alto em quase dez anos. Face ao mesmo trimestre de 2017, o aumento foi de 18,4%.

As transações totalizaram 6,3 mil milhões de euros, mais 29% em relação ao terceiro trimestre do ano passado, que é também o valor mais alto registado em quase uma década. 5,1 mil milhões de euros correspondem à compra e venda de casas usadas e os restantes 1,2 mil milhões dizem respeito a habitações novas.

Valor das vendas em Lisboa bate recorde

Entre os cerca de 46 mil imóveis transacionados, 85% eram usados. A venda de casas novas subiu, ainda assim, 17% em relação ao ano anterior.

O maior número de transações teve lugar na Área Metropolitana de Lisboa, onde foram registadas mais de 16 mil vendas, 35% do total nacional.

Apesar de ter havido um ligeiro decréscimo nas transações em Lisboa face ao trimestre anterior, o valor das vendas aumentou, tendo ultrapassado pela primeira vez os três mil milhões de euros, metade do total nacional.

Na região Norte do país foram transacionadas mais de 13 mil casas, pelo segundo trimestre consecutivo. O valor das trocas foi de 1,4 mil milhões de euros, semelhante ao do segundo trimestre.

Já no Centro do país foi ultrapassada, pela primeira vez, a fasquia das oito mil vendas.

No Alentejo o valor das vendas também bateu um recorde: foram transacionadas mais de 2700 casas por mais de 236 milhões de euros.