Subida dos custos de construção da habitação nova abranda para 1,7% em novembro

"Em novembro, estima-se que os custos de construção de habitação nova tenham aumentado 1,7%, menos 0,6 pontos percentuais (p.p.) face ao observado no mês anterior", pode ler-se no Índice de Custos de Construção de Habitação Nova (ICCHN) publicado hoje pelo INE.

Segundo o instituto de estatística, em novembro "os preços dos materiais aumentaram 1,3% (tal como no mês anterior)", e o custo da mão de obra "aumentou 2,3% em novembro (3,8% em outubro)".

Para o total da taxa de variação homóloga do índice, o custo da mão de obra contribuiu com 1 ponto percentual, ao passo que a componente dos materiais contribuiu com 0,7 pontos percentuais.

Já relativamente ao mês anterior (variação em cadeia), "a taxa de variação mensal do ICCHN foi 0,6% em novembro", com um aumento do custo dos materiais em 0,4% e da mão-de-obra de 0,8%.

"As componentes mão-de-obra e materiais contribuíram com 0,4 e 0,2 p.p., respetivamente, para a formação da taxa de variação mensal do ICCHN", pode ler-se no documento do INE hoje divulgado.