Subida dos preços acelera em maio para 1,0%

A taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) terá sido 1,0% em maio, acima dos 0,4% apurados em abril, divulgou esta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo a estimativa rápida do INE, “a aceleração do IPC reflete a dissipação do efeito de base associado ao calendário da Páscoa em 2017, […] e também a evolução recente dos preços dos combustíveis”.

A variação mensal estimada do IPC é de 0,4% em maio, quando em abril o valor definitivo foi 0,7%, e a variação média dos últimos 12 meses é de 1,0% (contra 1,1% registado no mês precedente).

O INE estima que o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português tenha registado uma subida homóloga de 1,4% em maio.

O instituto divulgará os dados definitivos referentes ao IPC do mês de maio no dia 12 de junho.