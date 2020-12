Subsídio de desemprego flexibilizado só chegou a 600

jnlx090206jg8 tagus parke edificio instituto de informatica e estatistica da solidariadade seguranca social Joao Girao

A Segurança Social atribuiu subsídio de desemprego com regras flexibilizadas de acordo com o Orçamento Suplementar do verão a apenas 600 pessoas, avança esta terça-feira o Jornal de Negócios.

As regras mais flexíveis, aplicáveis a quem ficou no desemprego durante o estado de emergência e estado de calamidade, previam a redução do período de garantia mínimo para acesso à prestação, contemplando quem fez descontos por seis meses a um ano nos dois anos anteriores à perda de trabalho.

A medida, em vigor desde julho, foi paga apenas em novembro, e o baixo número de beneficiários compara com um elevado número de pedidos de acesso ao subsídio de desemprego no período de 19 de março a 30 de junho, com mais de 152 mil pedidos, nota o jornal.

Os números são dados em resposta do Instituto de Segurança Social que também dá conta do entendimento de que a flexibilização não se estende para além de junho, ainda que a situação de calamidade tenha sido novamente decretada a 15 de outubro e depois de fonte do Ministério do Trabalho ter assegurado que as novas situações seriam contempladas.

Segundo a informação prestada agora pela Segurança Social, apenas "são abrangidas as situações em que o desemprego tenha ocorrido no período entre 19 de março a 30 de junho".

Na informação prestada, o Instituto da Segurança Social refere também que os pedidos de subsídio rejeitados após 25 de julho e abrangíveis pelas regras mais flexíveis foram recuperados oficiosamente, com notificação dos interessados. Mas não esclarece se, apesar de os pedidos serem considerados a partir dessa data, os beneficiários tiveram acesso a pagamentos por conta de meses anteriores em situação de desemprego.

Por outro lado, está previsto que estes beneficiários de subsídio de desemprego passem, a partir de janeiro, para o subsídio social de desemprego. Mas não são claros os valores que passarão a receber ou o período de atribuição do subsídio a que terão direito, escreve ainda o jornal.