Subvenções a privados valem 5% da despesa pública

O Governo gastou 4,231 milhões de euros em subvenções públicas no ano passado, um valor inferior em 1,7 % face a 2016, altura em que os gastos com subvenções públicas tinha subido 20%. As administrações públicas atribuíram, em 2017, menos 71, 7 milhões de euros face ao ano anterior.

O peso das subvenções no total dos gastos das Administrações públicas baixou dos 5,2% para os 4,8%. Também no PIB o peso sofreu uma ligeira queda, passando dos 2,3% para os 2,2%.

Os dados foram divulgados na listagem da Inspeção Geral das Finanças (IGF) e avançados pelo Jornal de Negócios.

De acordo com o relatório, o peso dos apoios a privados no PIB foi de 5% em 2016. Relativamente a 2017, ainda não há dados que permitam tirar conclusões. Deste relatório estão excluídas as contas as doações e cedências de bens públicos, garantias pessoais, benefícios e outras isenções.

Os principais beneficiários destas subvenções são Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) a quem coube uma fatia de 1,533 milhões de euros. As empresas privadas receberam 1,354 milhões de euros e as associações sem fins lucrativos ficaram com 921 milhões de euros deste bolo.