Liveblog: Qual a receita de sucesso para exportar?

10:57

Bárbara Silva

Frulact. “As novas geografias foram uma questão de sobrevivência. Era impensável ficar só em Portugal”

João Miranda, CEO da Frulact, garante que não consegue adivinhar o que vai acontecer em Portugal e no mundo em 2019, mas que “a nível nacional e internacional temos sinais que nos preocupam”. Para começar, sublinhou, é um ano de eleições em Portugal e por isso teremos “políticas eleitoralistas”, além dos recorrentes recordes com a dívida nacional, que podem ser preocupantes se os juros dispararem.

Mas “Portugal não consegue controlar as variáveis externas. Dependente de como EUA se comportarem, ou a Rússia, a França ou o resultado do Brexit. São vasos comunicantes. Temos de estar preparados para a rapidez com que as coisas acontecem, e nas empresas exportadoras o impacto é ainda mais rápido”, disse.

A Frulact dedica-se a concentrados de frutas para clientes internacionais, com as novas geografias a “alimenta” os negócios da empresa. “As novas geografias foram uma questão de sobrevivência. Era impensável ficar só em Portugal. Não poderia ser assim e a prova disso é que Portugal só representa hoje 2,5% para a Frulact”, disse João Miranda, acrescentando que a empresa portuguesa se bate “de igual para igual com gigantes do setor, em Marrocos, nos EUA”.

Contra tudo e contra todos, a empresa decidiu sair de Portugal na década de 90 do século passado. “Primeiro mudar o chip e preparar para competir com multinacionais da área alimentar. Foi o primeiro impulso, depois tivemos de consolidar essa internacionalização”. A Frulact tem fábricas em Portugal, França, Marrocos, África do sul e Canadá. São três continentes em cinco países, mas estrutura central está em Portugal, lembrou o CEO.

O responsável lembrou que a Frulact é uma empresa familiar que tem contado com a “irreverência e a pragmática dos acionistas”. “Felizmente, a família focou-se mais no projeto e não nos dividendos. É complicar ao meu pai e irmão, que são acionistas, que mais uma vez não vamos distribuir dividendos porque vamos continuar a investir. E os investimentos precisam de tempo”.