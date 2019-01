Sucessora de Merkel critica “cruzada” contra carros a diesel

A sucessora de Angela Merkel à frente da CDU lamentou esta segunda-feira que as organizações ambientais estejam a liderar uma “cruzada” contra os carros com motores a diesel.

Segundo a Reuters, Annegret Kramp-Karrenbauer afirmou que “o facto de centenas de milhares de empregos dependerem da industria automóvel é um facto muitas vezes ignorado”. A líder dos conservadores alemães sublinhou que as organizações de defesa do ambiente estão a fazer um “bom trabalho”, destacando no entanto a “impressão crescente de que existe uma cruzada contra o diesel”.

No ano passado várias cidades alemãs, como Berlim, Estugarda, Colónia ou Frankfurt decidiram banir a circulação de carros a diesel com motores mais antigos dos centros urbanos. Como forma de responder à medida, o governo alemão eliminou no final de 2018 as barreiras legais que impediam os fabricantes de atualizar os sistemas de filtros dos carros a diesel antigos.