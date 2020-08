Suécia. Estratégia controversa poderá ter evitado forte quebra do PIB

A controversa decisão da Suécia de manter a economia a funcionar durante o auge do surto pandémico do novo coronavírus poderá ter poupado uma forte quebra do Produto Interno Bruto (PIB), embora sem conseguir escapar a uma queda sem precedentes.

A Suécia vai publicar quarta-feira os dados preliminares do PIB para o segundo trimestre, com analistas contactados pela Bloomberg a estimar uma quebra mediana de 7%. A confirmar-se, é uma descida bastante menor do que as registadas pelos EUA e países da União Europeia.

“A economia sueca não ficou incólume, apesar do leve bloqueio. Acreditamos que a queda trimestral do PIB no segundo trimestre provavelmente tenha sido cerca de um terço do observado na zona do euro”, disse David Oxley, economista da Capital Economics, em nota aos clientes.

Mas não é claro que a economia da Suécia se sairá melhor do que a Dinamarca e Noruega, que impuseram medidas rigorosas de combate ao novo coronavírus. Recorde-se que a Suécia registou uma das mais altas taxas de mortalidade mundo, 56,4 por 100.000 habitantes.

“Não sabemos como é que as diferentes estratégias de combate ao vírus afetarão as economias a longo prazo”, disse o economista do Nordea Torbjorn Isaksson.