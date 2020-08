Suécia não escapou a queda histórica do PIB

A Suécia registou uma quebra de 8,2% do Produto Interno Bruto (PIB) no segundo trimestre deste ano face ao período homólogo de 2019 e de 8,6% quando comparado com o primeiro trimestre do ano, segundo dados preliminares do Instituto Nacional de Estatística deste país nórdico.

Os valores demonstram uma contração histórica da economia deste país, apesar da abordagem suave que adotou para a pandemia do novo coronavírus.

Ainda assim, é uma queda bem menos acentuada que a registada em Portugal (queda de 16,5% face ao homólogo de 2019 e de 14,1% em cadeia), Espanha (22,1% em termos homólogos e 18,5% em cadeia), França (-19% e -13,8%), Itália (-17,3% e -12,4%) e até a Alemanha (11,7% e -10,1%).

“A forte contração da economia sueca no segundo trimestre confirma que o país não foi imune ao Covid”, disse à Bloomberg David Oxley, economista da Capital Economics na Europa. “No entanto, a crise económica do primeiro semestre do ano é totalmente diferente da sentida noutras regiões da Europa”.