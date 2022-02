Suíça aplica sanções da União Europeia sobre a Rússia

Protestos na cidade suíça de Berna contra a invasão da Ucrânia por tropas russas. © EPA/SALVATORE DI NOLFI

Decisão histórica na Suíça: o Governo local anunciou que vai aplicar as sanções da União Europeia sobre a Rússia. A decisão foi anunciada nesta segunda-feira pelo Conselho Federal do país habitualmente neutro em assuntos bélicos, segundo a agência Reuters.

A Suíça vai congelar, com efeitos imediatos, os ativos dos líderes de topo da Rússia: do Presidente, Vladimir Putin, do primeiro-ministro, Mikhail Mishustin, e do ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergey Lavrov.

"Ao tomar esta decisão, a Suíça está a responder às sérias violações do direito internacional pelas quais estes ativos são responsáveis", justifica o comunicado do Conselho Federal.

As autoridades locais também comunicaram a proibição de relações comerciais com as regiões de Donetsk e de Luhansk, que deixaram de estar sob alçada do Governo ucraniano. A medida é aplicada desde 2014 em relação às regiões da Crimeia e de Sevastopol.

Também foi suspenso o acordo de 2009 para facilitar a concessão de vistos a cidadãos russos, com exceção do pessoal diplomático.

O espaço aéreo suíço também será encerrado a voos oriundos da Rússia a partir da tarde desta segunda-feira, com exceção das ligações com fins diplomáticos, médicos ou diplomáticos.

A Suíça anunciou que vai entregar 25 toneladas de mantimentos para Varsóvia, para ajudar a população ucraniana que estiver a dirigir-se para a capital polaca e outros países fronteiriços.

A Suíça junta-se aos países da União Europeia, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália na lista de nações que estão a impor medidas restritivas sobre os líderes russos na sequência da invasão à Ucrânia, iniciada na madrugada de quinta-feira.