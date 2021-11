Suíça coloca Portugal na lista de países de risco

© André Rolo/Global Imagens

Portugal integra a lista de países de risco da Suíça, sendo que os viajantes oriundos de Portugal têm agora de apresentar um teste negativo e cumprir um isolamento de 10 dias.

As autoridades helvéticas, devido à nova variante da Covid-19, colocaram Portugal na lista de países de risco, com "variante de preocupação", de acordo com a TSF. A medida, anunciada pelo Ministério da Saúde suíço, está em vigor desde as 00h00 desta terça-feira e também incluí o Japão, Nigéria e Canadá.

Segundo a rádio, a embaixada da Suíça em Portugal nota que o Ministério da Saúde classificou Portugal como um "país de risco onde circula uma variante preocupante", referindo-se à nova variante, Ómicron.

Assim, e desde esta terça-feira, quem entrar em solo suíço oriundo de Portugal, terá de apresentar um teste PCR ou antigénio negativo e fazer uma quarentena de 10 dias.

"O Conselho Federal recomenda renunciar às viagens com destino a Portugal", acrescenta a embaixada e recomenda que se contacte as autoridades portuguesas, citada pela TSF.