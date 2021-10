Suinicultura pede medidas urgentes para conter escalada dos custos

Porcos numa suinicultura em Chãs, no concelho de Leiria, 17 de março 2016. O setor da suinicultura está a atravessar uma crise devido ao preço que a carne de porco está a ser paga pelos hipermercados, e à falta de rotulagem com a origem da carne. Em Portugal, estão registados cerca de quatro mil suinicultores industriais, num total de quase 14 mil explorações que produzem cerca de 55% da carne de porco que consome no país. (ACOMPANHA TEXTO, 05 DE MARÇO DE 2016). PAULO CUNHA/LUSA

A Federação Portuguesa de Associações de Suinicultores (FPAS) reclamou "medidas urgentes e necessárias" para "conter a escalada dos custos de contexto" de que os seus associados se queixam.

Em particular, a FPAS, em comunicado, exemplificou com "a convergência fiscal com a média da União Europeia em matéria de serviços energéticos e a eficaz regulação de práticas comerciais nas relações da cadeia de valor".

No seu texto, a federação salientou que "o segundo semestre de 2021 tem-se caracterizado por um período de crescentes dificuldades provocadas pelo aumento substantivo dos custos de produção, decréscimo acentuado dos preços pagos aos produtores e contração do comércio internacional".

De forma concreta, apontou que em outubro "o preço dos combustíveis é 28% mais elevado que no período homólogo de 2020" e que "o preço da eletricidade é nalguns casos 50% mais elevado que há um ano".

No rol das suas preocupações, a FPAS mencionou também o aumento em 20% dos custos com a alimentação animal no último ano, a descida continuada dos preços pagos aos produtores (27% homólogos em setembro de 2021).

Por outro lado, os produtores queixam-se da descida do consumo interno em cerca de 3,2% e não esperam que recupere no que falta do presente ano.

As preocupações da FPAS são ainda resultado do abrandamento "substancial" da procura externa, o que cria um excesso de produto, o que força a descida dos preços, e das "sistemáticas campanhas de promoção com incidência sobre a carne de porco", feitas pelos operadores do retalho alimentar, o que "esmaga ainda mais as margens de toda a fileira, já de si iníquas".

Por fim, a FPAS lamenta a ausência de "uma estratégia governamental incentivadora do consumo de produtos nacionais e impulsionadora das cadeias curtas de abastecimento".