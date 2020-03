Super Bock com 30% dos trabalhadores em trabalho remoto

Grupo cervejeiro dá emprego a 1300 pessoas. Considerados apenas os trabalhadores não afetos diretamente à atividade produtiva, o teletrabalho abrange 80% dos colaboradores

Cerca de 30% dos 1300 funcionários totais do Super Bock Group estão em regime de teletrabalho, no âmbito do plano de contingência da empresa para combate à propagação da Covid-19. O grupo liderado por Rui Lopes Ferreira, que tem na China o seu principal mercado externo, criou, já em janeiro, uma comissão para “monitorizar a situação” do novo coronavírus, que inclui membros de várias áreas da empresa e um médico.

“Contenção” nas deslocações internas é o que está a ser pedido aos trabalhadores, sendo que as viagens para fora do país, em contexto profissional e a título pessoal, são “absolutamente desaconselhadas”, nomeadamente para os destinos com restrições impostas por entidades oficiais. A receção de clientes ou fornecedores com origem nessas regiões também está suspensa.

O grupo pede, ainda, “contenção” na realização de reuniões presenciais, seja entre colaboradores seja com entidades externas, recomendando que sejam privilegiado o uso de sistemas virtuais.

“O plano de contingência do Super Bock Group é avaliado de forma continuada em função da evolução da situação em Portugal, no sentido de a empresa dar o seu contributo no combate à infeção e a salvaguardar a saúde pública e a dos seus colaboradores. Como tal, as medidas serão reforçadas sempre que necessário e adequadas face às recomendações das entidades oficiais”, destaca a empresa na comunicação feita aos trabalhadores.

“No total dos colaboradores do Grupo (1300), a percentagem de colaboradores em remoto é de aproximadamente 30%, sendo que é preciso ter em conta o enorme peso do trabalho operacional no Super Bock Group, isto é, funções não passíveis de efetuar em remoto, nos vários sites.

Se considerarmos apenas as áreas suportes esta percentagem chega aos 80%”, adianta.