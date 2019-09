Super Bock Group. O triunfo da parceria com a Carlsberg

Rui Ferreira, CEO do Super Bock Group fala nos valores da empresa que vai muito para além de Portugal. “A empresa está presente em mais de 50 países e é também um símbolo de Portugal no mundo”, explica.

Explicamos a identidade que distingue aquela que é a maior empresa portuguesa de bebidas, presente além das cervejas e das águas, nos segmentos dos refrigerantes, sidras (Somersby) e vinhos, na produção e comercialização de malte e no negócio do turismo. Há ainda abordagem à parceria de sucesso com a dinamarquesa Carlsberg que levou à criação da cidra Somersby e aos novos processos automatizados utilizados.

