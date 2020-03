Super Bock Group e Destilaria Levira produzem gel desinfetante

O Super Bock Group e a Destilaria Levira uniram esforços para a produção de gel desinfetante para as mãos, que irá oferecer a vários hospitais da região norte.

Em comunicado, a empresa presidida por Rui Lopes Ferreira explica que, no imediato, serão cerca de 56 mil litros de álcool da produção de cerveja sem álcool que serão transformados, pela Destilaria Levira, em aproximadamente 14 mil litros de álcool em gel para as mãos. O processo de fabrico “segue as diretrizes da Organização Mundial de Saúde”, garante a Super Bock.

Estes 14 mil litros “destinam-se a várias unidades hospitalares do norte do país, para que disponham de uma maior quantidade destes produtos indispensáveis para a prevenção e tratamento da infeção” do novo coronavírus, o Sars-Cov-2.

No comunicado, a empresa cervejeiro manifesta “todo o seu apoio e solidariedade” a quem, diariamente, está na linha da frente do combate a esta doença. “Cientes de que os profissionais de saúde têm sido incansáveis e das suas necessidades para poderem desenvolver o seu trabalho, a empresa procura dar o seu contributo”, frisa.