Super Bock lança plataforma para ajudar bares e restaurantes

Bock in Business é o mais recente projeto do Super Bock Group, apostado em ajudar os bares, cafés, restaurantes e discotecas encerrados em tempo de covid-19. A ideia é levar os consumidores a comprarem vouchers dos seus espaços favoritos, para bebidas que irão consumir, mais tarde, quando a pandemia for ultrapassada.

E por cada 10 euros que os consumidores gastarem nestes vouchers o Super Bock Group oferece cinco euros extra, ou seja, os parceiros receberão 15 euros. O dinheiro “será enviado diretamente para os proprietários dos estabelecimentos para os ajudar a ultrapassar esta altura difícil”, destaca a empresa em comunicado.

A iniciativa, desenvolvida em parceria com a plataforma Preserve da Tech4Covid, comunidade tecnológica criada para combater a covid-19, e que conta com o apoio da www.eupago.pt, instituição de pagamento 100% nacional, acreditada e supervisionada pelo Banco de Portugal, através da qual serão feitas as transações comerciais.

“Os clientes da Super Bock interessados em aderir a esta iniciativa poderão registar-se em bockinbusiness.preserve.pt a partir da próxima semana, onde estará disponível a lista de espaços da grande restauração, que são habituais pontos de encontro. É aí que os consumidores poderão escolher os seus estabelecimentos preferidos e contribuir para este movimento, ao adquirirem vouchers de 10€, 20€, 30€, 40€ ou 50€”, explica, ainda, o grupo presidido por Rui Lopes Ferreira.

Embora conte com cerca de 70 mil postos de venda em todo o país, a Super Bock admite que, numa fase inicial, o universo de potenciais beneficiários seja limitado a dois ou três mil pontos de venda. “Vamos ver como é que as coisas vão correr”, diz o diretor de Marketing do grupo, que fala num projeto desenhado numa perspetiva evolutiva. “Em função de como tudo isto se desenvolver podemos, até, ponderar alargar a iniciativa a outro tipo de parceiros. Vamos a ver como é que podemos ganhar ainda mais escala”, sublinha Bruno Albuquerque.

Questionado sobre o investimento da Super Bock neste projeto, este responsável não avança com números, admitindo, apenas, que será substancial. “O que esperamos é que, mais à frente, todos beneficiem”, frisa. A ação foi desenhada para acabar no final de maio, “quando se espera que tudo volte à normalidade”, diz. Os vouchers não terão data limite para serem usados.