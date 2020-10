Super Bock tem uma nova cerveja e é sem glúten

Cervejas sem glúten já há várias no mercado, a Super Bock lança, agora, a primeira cerveja nacional aprovada pela Associação Portuguesa de Celíacos e certificada pelo referencial normativo AOECS Standard for gluten free foods. Para dar a conhecer a novidade, a marca tem uma nova campanha de comunicação que cruza “as coisas que só toleramos aos amigos” com aquelas que “não podemos tolerar”, como o glúten.

“Toleras amigos, mas não o glúten?” ou “Toleras dramas, mas não o glúten?” são duas das frases utilizadas para o lançamento da nova Super Bock Sem Glúten, numa campanha que vai estar disponível no digital, designadamente nas redes sociais da marca, mas, também, em publicidade de exterior.

Segundo a Associação Portuguesa de Celíacos, estima-se que 1% da população portuguesa padece desta doença autoimune, causada por uma sensibilidade permanente ao glúten, embora só sejam conhecidos cerca de 15 mil casos, dado que se trata de uma “patologia ainda subdiagnosticada”. Mas há cada vez mais pessoas a retirar o glúten da sua dieta por opção própria.

A nova cerveja é produzida com os ingredientes habituais, como a água, malte de cevada, cereais não maltados e lúpulo. A versão sem glúten resulta de um “novo processo no fabrico”, com a introdução de uma “enzima especial” que “separa e elimina a natureza potencialmente inflamatória da proteína do glúten”, tornando a nova cerveja apta para consumo pelos doentes celíacos e intolerantes ao glúten, explica a empresa em comunicado.

“Seja por doença ou intolerância, mas também por simples opção, há cada vez mais pessoas a consumir produtos sem glúten, e esta cerveja vai ao encontro dessa necessidade. Trata-se, de facto, de um novo produto criado pelos nossos mestres cervejeiros que nos permite continuar a introduzir valor e diversidade no mercado”, refere o diretor de marketing de cervejas e patrocínios do Super Bock Group, Bruno Albuquerque.

A nova Super Bock Sem Glúten está disponível em embalagens de seis cervejas de 33 centilitros na grande distribuição, bem como em bares e cafés de todo o país.