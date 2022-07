Super Bock Super Rock muda para o Altice Arena

Super Bock Super Rock © Rui Oliveira/Global Imagens

DN 12 Julho, 2022 • 14:38 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Na sequência das altas temperaturas foi decidido passar a realização do Super Bock Super Rock para Herdade do Cabeça da Flauta para o Altice Arena, confirmou neste início de tarde Luís Montez, dono da Música no Coração, promotora do evento.

O primeiro-ministro, António Costa, revelou esta terça-feira que a Proteção Civil e os promotores de alguns festivais de verão têm estado em contacto tendo em vista a readaptação desses eventos, devido ao facto de ter sido decretado estado de contingência devido ao risco de incêndio, e que um deles terá mesmo "de ser realocado".

Leia mais aqui

"Tem havido contactos entre a Proteção Civil e a organização para se encontrarem soluções. Estamos todos a fazer um esforço. Estar a reprogramar a atividade é um enorme transtorno, sobretudo após dois anos tão difíceis, mas a segurança das pessoas está acima de tudo. Em cima da mesa está um contacto com os promotores para readaptar os eventos", afirmou o primeiro-ministro.

Um dos festivais afetados será o Super Bock Super Rock, que arranca esta quinta-feira e se estende até domingo, que devia acontecer, como sempre, na Herdade do Cabeço da Flauta, localizada entre a Lagoa de Albufeira e a praia do Meco.

"Não podemos ignorar o parecer das autoridades. É uma decisão técnica, não é política. A lei existe", reiterou, frisando que o "risco de incêndio era menor em confinamento".

António Costa diz que o Super Bock Super Rock e a concentração motard em Faro são mesmo "os menores dos problemas do país" e lembrou que o Estado "não é um segurador universal", pelo que não se pode responsabilizar pelo cancelamento ou realocação dos eventos.