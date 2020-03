Supermercados só com uma pessoa por cada 25 metros quadrados

O Governo está a anunciar e a fazer publicar mais um conjunto de medidas para conter a propagação do novo coronavírus, que inclui um afastamento maior entre as pessoas.

“A afetação dos espaços acessíveis ao público dos estabelecimentos de comércio a retalho, das grandes superfícies comerciais e dos conjuntos comerciais deve observar regra de ocupação máxima indicativa de 0,04 pessoas por metro quadrado de área”, refere a portaria publicada este domingo em Diário da República, ou seja, quatro pessoas por cada 100 metros quadrados.

Por exemplo, no Centro Comercial Colombo, em Lisboa, com 114.131 metros quadrados só vai permitir 4565 pessoas. O NorteShopping com 85.662 metros quadrados, em Matosinhos, o maior da região norte, só vai permitir a entrada de cerca de 3430 pessoas

“Para efeitos do disposto no número anterior entende-se por «área» a área destinada ao público, incluindo as áreas de uso coletivo ou de circulação, à exceção das zonas reservadas a parqueamento de veículos”, acrescenta o diploma do Ministério da Economia e Transição Digital.

Os proprietários ficam responsáveis por garantir estas limitações. “Os gestores, os gerentes ou os proprietários dos espaços e estabelecimentos referidos nos artigos anteriores devem envidar todos os esforços no sentido de efetuar uma gestão equilibrada dos acessos de público e monitorizar as recusas de acesso de público, de forma a evitar, tanto quanto possível, a concentração de pessoas à entrada dos espaços ou estabelecimentos”, indica o diploma.

Notícia atualizada com mais informação