Supervisor dos seguros admite tomar medidas “se necessárias” junto do setor

O novo coronavírus ainda não chegou a Portugal mas os vários setores do país começam a preparar-se para a sua chegada. A Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) , em declarações ao Dinheiro Vivo, afirma que “acompanha a evolução da situação e tomará medidas, se necessárias, junto do setor segurador com o qual está em permanente contacto”.

Os seguros de saúde não cobrem doenças relacionadas com epidemias e pandemias.

A ASF diz que “tem em vigor um conjunto de medidas que estão de acordo com as orientações da Direção-Geral de Saúde (DGS) e da Organização Mundial de Saúde (OMS) emitidas para as empresas”, e adianta ainda que “o Conselho de Administração constituiu para o efeito um Grupo de Acompanhamento do COVID-19 que tem como função propor e monitorizar as medidas tomadas e a tomar de acordo com as necessidades ditadas pela evolução da situação”.