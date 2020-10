Sustentabilidade como alavanca de crescimento europeu

Se os países cumprirem os compromissos assumidos nos Acordos de Paris, o PIB europeu crescerá 1,1% em 2030, o emprego – sobretudo nas áreas de Investigação & Desenvolvimento e marketing – também registará um crescimento de 0,7% e assistir-se-á a uma redução dos custos devido à menor necessidade de importação de combustíveis fósseis. Foi com esta nota otimista apresentada por John Hurley, investigador do Eurofund, que teve hoje início o segundo dia da 17th COTEC Innovation Summit.

O cenário apresentado faz parte do projeto The Future of Manufacturing in Europe, encomendado pela Comissão Europeia e financiado pelo Parlamento Europeu, que decorreu ao longo dos últimos três anos e traça um dos possíveis futuros para a Europa. Num segundo cenário, com protecionismo económico – que aumentou desde a mudança de administração nos Estados Unidos – a Europa sairá prejudicada.

Ainda assim, John Hurley aponta motivos para haver confiança no futuro da Europa enquanto fabricante mundial, entre os quais ser detentora do maior mercado interno do mundo e a resiliência do seu mercado. “Nos últimos anos a China teve um crescimento sem precedentes e a União Europeia teve mais sucesso do que os Estados Unidos da América na preservação da sua capacidade produtiva”, referiu.

Europa como destino de relocalização?

A qualidade da produção – e o prestígio que lhe está associado – e a estabilidade política foram duas das forças da Europa apontados por vários oradores ao longo do dia. E, embora a relocalização de empresas para o velho continente não assuma ainda um caráter determinante – para Hurley não é um “game changer” – a verdade é que a proximidade do consumidor e aposta numa marca de prestígio, o chamado efeito made in – podem pesar no momento da escolha de destino para a relocalização de uma empresa, um aspeto referido por Alessandro Ancarani, professor da Universidade de Catania, na sua apresentação.

“É possível trazer as empresas europeias de volta à Europa, mas é pouco provável”, alertou por seu turno, Iris Plöger, membro do conselho executivo da Federação da Indústria Alemã. Para que isso aconteça é necessário criar condições (a nível fiscal e de custos), já que os empresários não permanecerão na Europa por motivos patrióticos. E se é verdade que a questão do prestígio associado a uma marca “made in Europe” é inegável, para Plöger é preciso não esquecer que este é um fenómeno que também surge noutros pontos do mundo. “O made in Germany surgiu no século XIX para defender os produtos alemães da imagem que tiveram durante muito tempo de serem uma cópia – má – dos produtos feitos no Reino Unido. Isto mudou com o tempo e o mesmo está a acontecer com os produtos chineses, que estão a sofrer as mesmas alterações a que assistimos na Europa”, alertou Plöger.

Para a representante da indústria alemã, a força da Europa está na sua base industrial, na experiência de décadas, na qualificação dos trabalhadores e na estabilidade política e económica. Contudo, é ainda necessário melhorar alguns aspetos, nomeadamente ao nível da harmonização de regulamentos que em muitas áreas, como é o caso da cibersegurança, ainda se encontram fragmentados.

Inovação e o “casamento” com os centros de saber

Ainda no campo da relocalização, Shira Fano, chairman da Manufature Prima, sublinhou o facto de que serão as empresas que usarem mais automação que poderão desenvolver-se. “E isto é algo que surge muito ligado ao investimento no capital humano enquanto fator competitivo. As empresas irão procurar ambientes e países que favoreçam este aspeto. A inovação e a ligação à academia e a centros de investigação são capitais para o desenvolvimento da Europa”, afirmou Fano, para quem a sustentabilidade é outro dos aspetos críticos para o futuro das empresas europeias. “Vai subir na tabela de prioridade e as empresas que decidam instalar os seus negócios em mercados que dão importância a estes aspetos irão melhorar a sua competitividade”, afirmou.

Arno Meerman, CEO da University Industry Innovation Network, e Victoria Galan-Muros, CEO do Innovative Futures Insititute, que se debruçaram sobre a relação entre empresas e centros de investigação, sublinharam a necessidade de construir relações de longo prazo, baseadas no compromisso e na confiança. “Por vezes as empresas lidam com as universidades como uma loja a que vão buscar algo de que necessitam ou querem começar logo com uma grande colaboração quando ainda não sabem sequer por onde começar”, alertou Meerman para quem é mais avisado começar com pequenos projetos, amadurecendo a relação ao longo do tempo. “Também não casamos a seguir a um primeiro encontro”, lembrou, com humor.

Por sua vez, Vitoria Galan-Muros lembrou a dificuldade de comunicação que por vezes ainda existe entre o universo empresarial e a academia, sendo necessário por vezes a presença de um elemento que sirva de “tradutor”.

É crítico apoiar as PME

Enquanto “espinha dorsal” do tecido empresarial europeu, as PME também foram alvo de análise. Patrick Meinhardt chairman da Foundation for Small and Medium Sized Enterprises, frisou que a economia mundial vive hoje a pior crise desde há várias décadas, a qual é acompanhada pelos desafios colocados pela transição para a indústria 4.0 e para uma economia mais verde. “As PME são as organizações mais vulneráveis nesta situação”, referiu, frisando que para que a crise seja transformada em oportunidade é necessário que os recursos dos apoios financeiros europeus sejam canalizados para as micro, pequenas e médias empresas e para os empresários individuais.