Sustentabilidade da Segurança Social justifica cortes nas pensões

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, fala na Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão na Assembleia da República © LUSA

A ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, garantiu esta quarta-feira, no Parlamento "o suplemento de mais meia pensão" conjugado com a atualização regular do próximo ano garante que nenhum reformado irá receber menos do que o previsto. Contudo, em 2024, e aplicando a fórmula alterada, que reduz em metade a percentagem do aumento, os pensionistas acabarão por ser penalizados.

Questionada pelo deputado do PSD, Nuno Carvalho, se os reformados vão efetivamente sofrer um corte daqui a dois anos, a governante atirou a resposta para 2023, justificando com a sustentabilidade da Segurança Social: "Quanto a 2024, vamos fazer uma avaliação em função da evolução em 2023 e dos contributos da comissão para a sustentabilidade da Segurança Social e para a diversificação das fontes de financiamento para que determinar o que acontece em 2024". Ana Mendes Godinho frisou que a decisão do governo "nunca pode pôr em risco o futuro coletivo".

A governante explicou que a atual fórmula "não responde ao momento que vivemos".

