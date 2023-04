"Sustentabilidade, paridade e valorização salarial são prioritárias. Propósito é fundamental"

Pires de Lima na sede da Brisa. © Álvaro Isidoro / Global Imagens

Presidente da Brisa e antigo ministro da Economia, António Pires de Lima é desde o ano passado o presidente do BCSD Portugal - Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável, com um mandato definido até 2025. E no qual assume grandes desafios, que se centram, mas não se limitam, na sustentabilidade ambiental.

De que forma é que a sua experiência empresarial ajuda à sua ação no BCSD?

O BCSD tem uma longa história. Teve como primeiro presidente, entre um conjunto de empresários que o promoveram, o engenheiro Belmiro de Azevedo e de alguma forma, em 2000, foi pioneiro nesta tentativa de posicionar as empresas como parte da solução para os desafios de sustentabilidade. Esses desafios ganharam nestes 20 anos premência, urgência, nomeadamente ao nível do ambiente mas também em outras componentes cada vez mais fundamentais para uma economia saudável, como a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, a diversidade nas empresas, a boa governação. As empresas como instrumento fundamental para o combate à desigualdade e pela valorização das pessoas. Diria que o BCSD tem como core business a preocupação com a sustentabilidade ambiental e assumindo objetivos concretos de agarrar as metas que do ponto de vista de descarbonização, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e da biodiversidade. O BCSD tem vindo a assumir esse papel e a assegurar que as empresas são um parceiro ativo nestes desafios e tem vindo a evoluir. Ao longo do último ano, aprovou-se um plano estratégico renovado que reforça o compromisso das empresas que o compõem pelas metas de descarbonização e sustentabilidade e assume um compromisso, traduzido em ações concretas, que passa por fazer do BCSD um palco privilegiado para a conquista da diversidade e da paridade de género nas empresas.

Há ainda uma preocupação pela sustentabilidade nas suas várias valências e ela é crescente porque está crescentemente provado por estudos até bastante bem quantificados que empresas com espaço para diversidade e inclusão são regra geral mais bem dirigidas e obtêm melhores resultados do ponto de vista financeiro, da sua performance e desempenho económico.

E em 2023?

Continuamos fiéis ao nosso objetivo central de ajudar as empresas no seu percurso pela descarbonização e sustentabilidade, mas também queremos provar que as empresas que integram o Conselho são ativas e exemplo no que é o respeito pela paridade de género, pelo acesso de mulheres a posições de poder nas empresas, inclusão e políticas de diversidade.

E o contributo do BCSD é valorizado nos centros de decisão política?

Não nos queixamos de não sermos ouvidos, temos tido o reconhecimento da importância da nossa voz. Ainda há uns meses assinámos com a autarquia de Braga um pacto para a mobilidade sustentável que é uma repetição do que já fizemos em Lisboa e que o prova. O poder político - neste caso as autarquias - vê-nos como uma referência, somos um facilitador de sustentabilidade em áreas tão sensíveis como a mobilidade. Esse pacto foi, aliás, patrocinado pela Presidência da República. Crescentemente sentimos que em diferentes áreas - no ambiente, mas também noutras - o poder político está atento ao que dizemos e ouve o BCSD. Temos um conselho consultivo bastante reputado e que até foi renovado agora na sua presidência.

Tem nova liderança?

A nova presidente é a professora Helena de Freitas, que substitui desde a assembleia geral da semana passada Jorge Moreira da Silva. É uma figura de referência no ambiente, sustentabilidade e biodiversidade, muito reconhecida académica e politicamente. Além do conselho consultivo, temos uma direção com grande diversidade de empresas e de experiência e sentimos que, também pela nossa estrutura e contando com o secretário-geral, João Wengorovius Meneses, somos crescentemente parte da definição dessas políticas. Ainda há dois anos assinámos um ato, o Act4Nature, que junta mais de 40 empresas e é uma referência para a forma como elas podem contribuir nas diferentes vertentes para termos um universo empresarial cada vez mais sustentável. Definimo-nos no nosso propósito como a economia que transforma a vida das pessoas em benefício do planeta. E este é um percurso que reconhecidamente temos feito, com resultados palpáveis.

Há empresas da área da energia neste grupo, desde logo Galp e EDP. Há alguma dificuldade da sociedade em entender o protagonismo que essas empresas assumem nesta mudança de paradigma. O BCSD também pretende trabalhar a perceção das pessoas?

Sem dúvida. Nós temos na direção duas empresas diretamente dessa área, que estão a fazer um esforço muito sério nesse sentido. A EDP é uma referência mundial na área da sustentabilidade e Portugal tem feito um caminho extraordinário ao nível da proliferação das renováveis. Temos como meta que 80% das nossas necessidades de eletricidade tenham como origem as renováveis. Mas temos outros exemplos na direção, empresas mais ligadas ao setor primário, como a Corticeira Amorim ou a Delta, que são bons exemplos de quem está na vanguarda da luta pela sustentabilidade, nomeadamente ambiental e social, com boas práticas de governação. São grandes empresas que servem como referência a outras, sobretudo PME, do caminho que pode ser feito. Um dos dados que mais valorizo no nosso caminho é mesmo a capacidade de formarmos empresas e os seus quadros no cumprimento deste caminho pela sustentabilidade. No ano passado foram mais de mil os quadros de empresas do BCSD que tiveram oportunidade de participar em ações de formação promovidas pela nossa equipa, muitas delas dirigidas pelo nosso secretário-geral, que tem imenso gosto nisso.

E esse caminho tem contaminado mais PME?

Exato, até pelas ações de formação que fazemos para empresas e os seus quadros entrarem nesta via da sustentabilidade - no ano passado, ganhámos 23 novos membros, e terminámos o ano com 150 membros; neste momento já são 162. Tem havido uma evolução e interesse crescente. Há 20 anos, éramos um conjunto de grandes empresas que podiam dar-se ao luxo deste desafio da sustentabilidade ambiental. Hoje, à medida que as empresas vão sentido que, para existirem, têm de provar diariamente que são sustentáveis, cada vez mais PME aderem ou inscrevem-se nas nossas ações de formação - foram 300 a participar nelas em 2022. Isto é muito relevante em termos da dinâmica que as empresas podem dar para termos um universo mais sustentável.

Qual é das três dimensões do ESG é mais difícil de alterar?

Diria que o objetivo mais premente e difícil é a descarbonização.

Mas também é a mais visível, em que há mais empenho, mais investimento...

Hoje, sim, mas há dez ou 15 anos era um tema ainda muito discutido. Hoje há um compromisso grande que também emerge do facto de todos sentirmos os custos desta crescente carbonização nas nossas vidas, com as alterações climáticas que já poucos negam. Mas uma coisa é reconhecer a necessidade, outra é darmos passos concretos, que muitas vezes significam custos que permitam atingir os objetivos. Nós temos, na empresa que represento (Brisa), o de diminuir as emissões de CO2 mais 40% até 2030. E isto não se cumpre se não alterarmos em muitos domínios a nossa forma de atuar. Portanto, é um objetivo hoje felizmente assumido pela sociedade como um todo, mas o cumprimento dos objetivos ODS e de descarbonização para 2030 e 2050 são de uma exigência enorme. Por isso digo que, de todos, é o mais difícil de cumprir.

Mas é possível chegar lá nesses prazos com a tecnologia e inovação que existem?

Temos de continuar a investir, do ponto de vista tecnológico e de inovação, mas há caminho a ser feito. No mundo mais desenvolvido, as emissões de CO2 por pessoa já iniciaram um trajeto de redução significativo. Portugal tem hoje emissões per capita 30% ou 40% inferiores ao que tinha em 2014 ou 2015.

Portugal representa 0,01% das emissões...

Sim, nós não mudamos o ponteiro, mas este esforço português tem sido acompanhado por outros, a Europa está na vanguarda, os EUA ainda que tenham caminho longo a fazer - têm emissões por pessoa que são o dobro das da UE - também estão nesse processo de redução. Mas não escondo que nas economias em desenvolvimento há um caminho enorme pela frente. E é um caminho que se faz com recurso à cooperação e ao multilateralismo, ou não se fará. Porque, como diz, a influência que um pequeno país como nós tem é mais pelo exemplo e simbolismo do que pelos efeitos significativos na luta pelo ambiente.

Terá efeito de contágio.

Tem um efeito simbólico também importante, que é cada português poder sentir-se bem com a sua consciência ao dar o exemplo e cumprir a sua parte. Mas não tenhamos dúvidas de que este desafio só se vence em cooperação mundial. Por isso o esforço do BCSD, que está integrado no WBCSD - que junta centenas de grandes empresas mundiais e é reconhecido mundialmente pelo esforço feito ao nível da descarbonização, tendo empresas que atuam em setores delicados, como a mobilidade, os transportes ou a energia -, é um exemplo importante de como as empresas podem unir-se para liderar este movimento. E não é necessariamente verdade que a descarbonização do mundo passe por uma redução da qualidade de vida das pessoas. É preciso, aliás, compatibilizar desenvolvimento económico, combate à pobreza e grandes ganhos que tivemos no mundo nas últimas décadas com a sustentabilidade ambiental. É este equilíbrio que é preciso conseguir e as grandes empresas têm vantagem em provar, porque o caminho não é regredir economicamente. E temos de ajudar os países em desenvolvimento, como China e Índia, ou continentes que ainda abraçam o desenvolvimento e a riqueza, como África, a fazerem este trajeto pela sustentabilidade, se quisermos atingir os objetivos de 2050.

Mas esse caminho para a sustentabilidade implica subida de custos... Como é que se convence as empresas da necessidade de atingir essas metas a tão curto prazo, convocando-as a fazer avultados investimentos... Porque as alterações que têm de ser feitas, em muitas indústrias são radicalmente transformadoras. Estamos a falar de mobilidade e energia, mas se falarmos do cimento, por exemplo, que é um setor que tem na sua própria constituição o carbono, como é que se alinha a necessidade de investimentos enormes, que deixarão necessariamente os produtos mais caros, com a inevitabilidade de depois se concorrer aqui com importações da China e da Índia?

Em alguns casos é verdade que há um trade off ao apostar em produtos mais sustentáveis, mas em muitos outros "less CO2 is more", é mais resultado para as empresas. Há uma cultura de desperdício nas sociedades de consumo que, se combatida, também gera resultados ambientais. Nós no BCSD temos feito a nossa parte, e o efeito vê-se. O investimento dos nossos associados aumentou, de 2022 para 2023, quase 40% em termos de orçamento.

Estamos a falar de que ordem de grandeza?

Pela primeira vez, o nosso orçamento vai superar 1,1 milhão de euros - há um par de anos era de 500 ou 600 mil - e isso significa que as empresas estão disponíveis para aplicar recursos financeiros, humanos e talento para fazer este caminho. Em 2021, Portugal aumentou a atividade económica e ainda assim reduziu as suas emissões em 7%. Isto não seria possível se as empresas não estivessem a fazer este caminho. O grande desafio é transformar a economia em benefício das pessoas e do planeta. E as empresas do BCSD querem ser exemplo disso.

Mas insisto. E a concorrência de países em desenvolvimento? Devia haver proteção europeia para mitigar essa desigualdade? Porque as pessoas querem descarbonizar, mas vão sempre optar pelo produto mais barato...

É diferente falar da China ou da Índia, porque estão em níveis de emissões muito diferenciados, mas apesar de nem sempre ser fácil o discurso com esses países - é muito mais fácil vender politicamente esta necessidade de um ambiente são num país com qualidade de vida do que onde parte importante da população luta para sobreviver todos os dias -, a integração desses países nos acordos de Paris, nos ODS, etc. é uma importante vitória. Pior é quando um país desenvolvido volta para trás. Mas tem sido possível trazer para esta luta e para os compromissos assumidos países como a China ou a Índia. E é um trabalho absolutamente fundamental, porque se essas economias não assumirem o compromisso de crescer e desenvolver-se através de práticas ambientais e sociais sustentáveis, a luta não terá sucesso. Repare que há 30 anos também se dizia que a China e alguns outros países do Oriente estariam sempre em competição desregulada com as práticas do mundo ocidental, mas a integração desses países na Organização Mundial do Comércio (OMC) ajudou a que as condições de produção nesses países tenham evoluído muito neste tempo. Portanto, temos de acreditar na cooperação - entre empresas portuguesas, entre essas e os nossos stakeholders (autarquias, governo, políticos, entidades sociais) e entre diferentes países. Acreditar que se vai conseguir cumprir estes compromissos muito sérios assumidos internacionalmente. Mas é uma luta difícil e temos ouvido vozes às vezes dramáticas, como António Guterres na ONU, a apelar ao cumprimento deste caminho. Porque não há alternativa: só há um planeta e não podemos continuar a estragá-lo em nome da riqueza.

Voltando a Portugal. O BCSD também quer atrair cada vez mais micro e PME, que são o grosso do nosso tecido empresarial? E na diversidade e paridade também tem sido feito caminho?

A esse nível, queremos fazer primeiro um diagnóstico da realidade das empresas do BCSD - mesmo nas grandes empresas só 25% a 30% dos cargos de gestão de topo são ocupados por mulheres. Há um gap importante até nas do PSI20 e as grandes empresas devem dar o exemplo. Mas há muitas mulheres empresárias e o nosso universo de trabalho é igualmente partilhado nos géneros - e há muitas PME que têm nas direções um número equivalente de mulheres ao que têm as grandes. Mas sim, existe uma evolução cultural grande a fazer, porque há poucas décadas ainda recaía nas mulheres boa parte do acompanhamento familiar. Muitas vezes sentimos que as mulheres são igualmente competentes mas têm de ser muito mais do que os homens para poderem aceder a cargos de poder, têm de ser supermulheres na forma de conciliar vida profissional e familiar. Felizmente, esta realidade está a mudar nas novas gerações, mas é preciso um grande impulso para nos aproximarmos do nível do centro e norte da Europa. Por isso o BCSD assume, neste último plano estratégico aprovado em maio/junho, o desafio de demonstrar que há caminho a fazer em nome da igualdade de oportunidades e de uma gestão mais competente. Empresas onde paridade e diversidade existem são, regra geral, melhores.

No entanto não se consegue compor um painel de banqueiros onde haja mulheres.

Está a falar de CEO... há mulheres muito competentes nos boards. As mulheres que estão na administração de empresas do PSI estão lá por mérito. Mas é verdade que, quando olhamos para as estruturas de grandes empresas, a larga maioria dos CEO são homens - e é por desejarmos que as coisas sejam diferentes a uma década que entendemos que este era um tema que devíamos agarrar. A igualdade de acesso, de oportunidades e também de salários.

Não é normal que a igualdade salarial ainda seja tema.

Não faz sentido, é isso. Quero acreditar que cada vez mais a igual trabalho corresponde igual salário. Mas ainda acontece muito as mulheres, para agarrarem outros aspetos da vida, serem "obrigadas" a ter uma velocidade de evolução profissional mais lenta. Isso não é próprio de uma sociedade moderna e avançada. Por isso queremos o diagnóstico - estamos em fase de concurso do estudo para avaliar com objetividade a prática nas empresas que compõem o BCSD para, com base nele, propor objetivos que nos permitam evoluir para maior paridade e diversidade.

Será esse um tema da conferência anual do BCSD?

O tema do BCSD continuará a ser a sustentabilidade ambiental, que é central, até porque temos metas muito exigentes que não podem ser secundarizadas. O desafio é equilibrar as várias valências da sustentabilidade. A conferência será, este ano, no Porto e o tema é "Empresas com Propósito". Nós sentimos necessidade de definir em poucas palavras qual era o nosso propósito e chegamos a esta frase: Transformamos a economia em beneficio das pessoas e do planeta. Claro que, tendo esta direção introduzido este desafio da igualdade e diversidade no plano estratégico, esse será também um tema. Já temos como oradores confirmados o Pedro Pina, vice-presidente do YouTube (um português que tem um percurso muito distintivo em tecnologia e comunicação, que nos vai falar da diversidade) e o Tomás Sercovich, CEO no Business in the Community, que irá abarcar a importância da organização comunitária e a sustentabilidade ambiental nas empresas. Esta conferência é muito marcante na vida do BCSD e por isso este ano decidimos recuá-la para junho, para a separar do encontro anual de presidentes das empresas do BCSD e dar mais visibilidade. E terá esses dois ângulos: ambiente e diversidade e paridade nas empresas.

Contemplam também, na diversidade, a necessidade de juntar a experiência dos mais antigos nas empresas, através de reskilling - até para esta área da sustentabilidade -, e de atrair jovens, que têm fugido do país?

Esse é um tema crítico. Ainda recentemente os dados da Associação BRP revelaram que, dos 50 mil licenciados que saem das nossas instituições todos os anos, 20 mil emigram. Isto é dramático e é uma prioridade política, independentemente de ideologias: reter e atrair maior talento. É até contraditório que nos tenhamos focado em encontrar atrativos para estrangeiros com talento virem acrescentar valor à economia, o que é positivo, e ao mesmo tempo deixemos fugir uma parte importante do talento que educamos aqui. Os jovens precisam de dois sinais das empresas: que lhes deem condições para se valorizarem salarialmente, para terem a desejada autonomia e formar família, e o propósito. O desejo saudável de um jovem na casa dos 20 anos é ser autónomo; se sente que não tem possibilidades no seu país, é natural que procure essa autonomia fora. Mas essa parte não pode ser assumida só pelas empresas. Era fundamental que o governo também olhasse o que pode fazer em termos de política fiscal, porque é um bocado ingrato uma empresa pagar 2 ou 3 mil euros por mês e 40% disso não ficar nos bolsos dos jovens, que precisam desse salário. O outro tema é as empresas conseguirem atrair jovens pelo seu propósito - e por isso também convidámos as nossas empresas a tê-lo e demos esse nome à conferência. É mais fácil atrair talento se os jovens sentirem que a empresa tem um propósito transformador, de sustentabilidade, de justiça. É um caminho que também traçámos no BCSD relativamente às empresas que aderem à associação ou decidem participar nas ações formativas.

E quanto ao reenquadramento dos mais velhos?

Essa é a atividade que mais nos tem projetado, a capacidade de formar e contaminar empresas - muitas das que temos atraído vêm através das formações. As PME resistem, de início, a pagar 2 ou 3 mil euros a uma associação e muitas vezes começam por se inscrever nas nossas ações - e por isso no ano passado formámos as tais mais de mil pessoas, o dobro do objetivo inicial. Essa formação é tendencialmente dirigida a pessoas que já estão nas empresas, querendo estas ganhar ferramentas para poderem cumprir com os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, porque as PME querem cumprir as metas, mas sentem necessidade de treino para adquirir as ferramentas que lhes permitam fazer o caminho internamente. Hoje, metade da nossa base de associados já são PME. Nós aumentámos as quotas em 10% - e para as grandes empresas em 30% - e o número de membros subiu mesmo assim: já vai em mais 12 neste ano. Aderem porque sentem que a causa é atual, urgente, fundamental e que o BCSD lhes oferece formação, educação e ferramentas para fazerem este caminho.

E essa formação também se estende ao governance? Ainda há muitas carências nas PME de profissionalização da gestão?

As nossas empresas têm características muito familiares e vivem a necessidade de confiar pelo menos parte da sua gestão a profissionais. É evidente que estas ações dirigem-se a estruturas intermédias mas também , nos casos em que é necessário, às diretivas, porque de facto muitas PME querem assumir e estão de livre vontade comprometidas com estes compromissos. E sentem que é preciso para terem atividades sustentáveis, mas no fim precisam de ferramentas. Isso passa desde logo por educar as suas estruturas diretivas. Sobretudo entre pessoas menos jovens, cujas áreas de formação há 20 ou 30 anos não estavam tão sensibilizadas para estas questões. Mas sinto que esta onda de formação está a varrer as nossas empresas e sentimos que parte importante do sucesso do BCSD vem daí.

E que prioridades tem para o seu mandato no BCSD?

São duas. Uma na linha do trajeto do João Castelo Branco e sua equipa, meus antecessores, que é a sustentabilidade ambiental. É uma prioridade central do BCSD e que se valoriza por contarmos agora com a liderança da professora Helena Freitas - que acrescenta muitas valências nessa matéria, nomeadamente ao nível do compromisso com a biodiversidade. E depois temos de equilibrar esta prioridade com o tema da equidade e igualdade, que foi lançado por esta direção, nas suas várias valências: igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, diversidade nos centros de decisão das empresas, valorização salarial dos trabalhadores. O universo empresarial português tem muito a ganhar se tivermos mais mulheres CEO e dirigentes nos próximos anos. E Portugal teria uma economia mais rica e justa se tivesse mais mulheres no poder político e empresarial.