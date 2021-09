Sustentabilidade preocupa na região demarcada mais antiga do mundo

A Região Demarcada do Douro, a mais antiga do mundo, está a comemorar 265 anos © Pedro Granadeiro / Global Imagens

Alterações climáticas, envelhecimento populacional, falta de mão de obra ou uma distribuição mais equitativa da riqueza gerada são alguns dos desafios com que se defronta o Douro, a mais antiga região demarcada do mundo, que está a comemorar 265 anos. As vendas de vinho, e em especial do vinho do Porto, o mais afetado em 2020 pela pandemia, e a falta de turistas superam já as de 2019, mesmo com o mercado nacional ainda 30% abaixo. Mas é o futuro que mais preocupa os principais atores da região.

Gilberto Igrejas, presidente do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto (IVDP), e o representante da tutela na região, aponta a necessidade de tornar o Douro mais sustentável, através da distribuição de riqueza ao longo de toda a fileira produtiva, como o grande desafio a ultrapassar. "Não basta sermos a primeira região demarcada do mundo, é preciso aportar mais valor e torná-la ainda mais sustentável para o futuro. É preciso valorizar aqueles que tão arduamente trabalham a vinha", defende.

A este propósito, Gilberto Igrejas lembra a Declaração pela Sustentabilidade do Douro assinada, no final de julho, no Congresso Douro e Porto 2021, por 33 instituições da região, incluindo os municípios e centros de saber, que se comprometeram a produzir "estratégias e políticas para o desenvolvimento economicamente viável, ecologicamente correto e socialmente justo" do Douro. Um documento que não foi subscrito nem pela produção, nem pelo comércio, mas que constitui, diz o presidente do IVDP, um "compromisso dos decisores políticos com aqueles que desenvolvem a atividade no território".

Além disso, o IVDP está a desenvolver trabalhos em cooperação com Espanha, França, Itália e Alemanha precisamente ao nível da sustentabilidade, para definir práticas mais amigas do ambiente. "Trata-se de trocas de experiências para sabermos qual o caminho a seguir para mitigar o problema no futuro, designadamente antecipando erros, mas não seguirmos o mesmo trajeto", explica Gilberto Igrejas. Internamente, o instituto está, também, a desenvolver um estudo nessa área e espera ter resultados para apresentar em meados do próximo ano.

293 milhões de euros - O valor total das vendas de vinhos do Douro e Porto entre janeiro e julho. Só o Porto foi responsável por 185 milhões

António Saraiva, presidente da Associação das Empresas de Vinho do Porto (AEVP), aponta, por seu turno, a sustentabilidade social como o grande desafio a ultrapassar. "Felizmente as vendas até estão a correr melhor do que prevíamos, mas não temos pessoas para trabalhar. E sem mão de obra, os investimentos vão parar. Não serve de nada estar a investir em novas plantações de vinha se não há trabalhadores para a vindima, o que faz com que esta seja mais longa e que os custos aumentem. Assim, não sei como é que a região poderá continuar a desenvolver-se", defende, reiterando: "Se não há mão de obro, não se pode produzir e não se gera riqueza".

Para o empresário, a solução estaria em trazer trabalhadores dos PALOP aos quais poderiam ser ministrados cursos, durante um ano, de noções básicas da cultura da vinha, aproveitando as escolas agrícolas, que estão sobredimensionadas para a realidade atual da região. As empresas estariam dispostas a financiar a iniciativa e a garantir trabalho, explica. A ideia foi já apresentada aos responsáveis das escolas agrícolas e da Direção Regional de Agricultura, em Mirandela. "Toda a gente acha que é uma excelente ideia, mas que é tudo muito complicado para a implementar. Cheira-me que está tudo a baixar os braços antes mesmo de os levantar", lamenta António Saraiva.

Do lado da produção, a preocupação maior, além das alterações climáticas, também apontadas pelo comércio, é o envelhecimento da população. "Dos 20 mil viticultores da região, 80 a 85% tem já uma idade avançada e embora sejam de pequena dimensão representam 50% da produção", diz o presidente da Casa do Douro/ Federação Renovação do Douro. "Um microviticultor com 80 anos e que não tem sucessores não vai abandonar o património dos seus ancestrais. Tem que ser com dignidade, não é a qualquer preço", defende António Lencastre.

Este responsável lembra que, no minifúndio, "tudo é mais caro e menos eficaz", pelo que seria importante, acredita, que este tipo de propriedade fosse integrada numa exploração intensiva, tal como é feito na região de Champagne. "Nunca poderemos copiar Champagne, quanto mais não seja porque a própria orografia é completamente diferente, mas podemos aprender com eles e creio que há uma lógica de exploração conjunta que nos tem falhado", argumenta.

Sobre as alterações climáticas, António Lencastre aponta o Douro Superior como a sub-região mais delicada, considerando que a grande incógnita é se será possível manter a qualidade dos vinhos à custa da rega e se essa será uma solução económica e ambientalmente aceitável, dada a escassez de água. "Se plantar uma vinha no deserto, não é por a regar que vou ter bom vinho", lembra. Para este responsável, a grande questão é que se assistiu a uma grande evolução na região em termos de enologia, "mas ainda há um défice muito grande ao nível da agronomia", defende.