Sustentabilidade requer imigração qualificada

A evolução demográfica é, seguramente, um dos maiores desafios de longo prazo que se colocam a Portugal.

Algumas projeções dão-nos uma ideia da dimensão dos problemas que enfrentamos.

Um estudo recente da Fundação Francisco Manuel dos Santos estima que em 2060, num cenário sem migrações, a população portuguesa seria inferior à atual em cerca de 2,5 milhões de pessoas. Neste cenário, passaríamos de um rácio de 3,2 pessoas entre 15 a 64 anos por cada pessoa com 65 ou mais anos para um rácio de 1,4.

Outro desafio diz respeito à escassez de mão-de-obra qualificada. Este é um problema grave, que afeta a competitividade e a capacidade de modernização e de expansão de muitas empresas de diversos setores.

A indústria metalúrgica e metalomecânica aponta para a necessidade de 28 mil trabalhadores industriais qualificados, sendo evidente o desajustamento entre as necessidades do mercado e a oferta: não há soldadores, técnicos de CAD/CAM ou operadores de máquinas inscritos nos centros de emprego.

A construção diz precisar entre 60 e 70 mil trabalhadores, sendo um dos setores que mais trabalhadores perderam para o estrangeiro, durante os anos mais duros da crise.

A restauração e a hotelaria admitem que metade das empresas tenham faltam de mão-de-obra, o que estará a impedir alguns novos investimentos.

E a lista de setores que sentem escassez de mão-de-obra qualificada não se restringe a estes exemplos.

Num país com a taxa de fecundidade mais baixa da União Europeia, é claro que os problemas demográficos requerem políticas de estímulo à natalidade.

Como já tenho defendido neste espaço, o desafio da qualificação exige que mais recursos sejam destinados à formação profissional e que os centros de formação profissional e as escolas profissionais com vocação empresarial sejam dotados das condições que lhes permitam desenvolver o seu potencial.

Mas não há soluções únicas para estes problemas: a sua dimensão requer o concurso de um conjunto alargado de políticas, incluindo a política de imigração.

A este respeito, o Plano Estratégico para as Migrações, aprovado pelo governo em 2015, preconiza políticas de atração de migrantes, em particular daqueles que podem suprir as nossas carências ou contribuir com os seus talentos e competências para o desenvolvimento do país, sendo os portugueses emigrados a primeira reserva de talento que podemos captar.´

Desenvolvamos pois estas políticas na linha das conclusões do estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que apontam para que a orientação que tem vindo a ser seguida, focada sobretudo na atração de imigrantes aposentados e detentores de capital, seja reajustada e complementada, de modo a valorizar ativos jovens, com destaque para os qualificados.

De facto, a captação de imigração qualificada tem de ser encarada como parte da solução para a sustentabilidade demográfica e económica de Portugal.