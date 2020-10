Tabaqueira. Alteração de metodologia deverá resultar em aumento de impostos sobre tabaco

Porto, 02/09/2020 - Homem a fumar um cigarro de tabaco e a colocar a cinza numa caixa. Proibição de atirar cigarros para o chão. (Pedro Correia/Global Imagens) © Pedro Correia/Global Imagens

A Tabaqueira não tem dúvidas. A alteração de metodologia no cálculo do imposto sobre o tabaco no OE2021 deverá resultar num aumento de impostos e das receitas fiscais no próximo ano. Empresa preocupada com "aumento do comércio ilícito de produtos de tabaco" que tende a "agravar-se" em tempos de crise

"Verificamos que a proposta de OE2021 apresentada pelo Governo introduz uma alteração no cálculo do Imposto Mínimo Total de Referência, que implica uma mudança de metodologia, em que a referência deixa de ser a "Categoria de Preços mais Vendida" para passar a ser o "Preço Médio Ponderado", relativo ao período 01.Dez.19 a 30.Nov.20. Estimamos que esta alteração para o "Preço Médio Ponderado", se traduza num aumento do imposto e das receitas fiscais em 2021", reagiu Rui Minhós, director external Affairs Portugal da Tabaqueira, quando instado pelo Dinheiro Vivo a comentar notícias de que no próximo ano o preço do tabaco deveria subir por via do aumento dos impostos.

A consultora Deloitte analisou a proposta do OE2021 e concluiu que "esta alteração (de metodologia) implica um aumento do imposto em cerca de 0,05 euros por cada maço de cigarros, o que, previsivelmente, corresponderá a um aumento de 0,10 euros no preço de venda ao público do mesmo maço". O Estado prevê arrecadar 1.400 milhões de euros com o imposto sobre o tabaco no próximo ano, um valor inferior aos 1.427 milhões de euros de receitas obtidas em 2019.

"Uma outra questão que nos suscita preocupação, é o aumento do comércio ilícito de produtos de tabaco, que em momentos de crise económica tende a agravar-se, sendo necessário uma maior vigilância por parte de todos os operadores económicos, cadeias de distribuição e autoridades competentes", refere ainda Rui Minhós.