Tabaqueira com “ligeiro aumento” da procura instala visores protetores nas lojas

A Tabaqueira está a registar um “ligeiro aumento de procura” nas vendas de produto de tabaco durante esta fase de pandemia do Covid-19, estando a instalar até 5 mil visores protetores nos pontos de venda parceiros, adiantou Miguel Matos, diretor-geral da Tabaqueira, ao Dinheiro Vivo.

“É ainda cedo para estimar o impacto desta pandemia nas vendas de produtos de tabaco. Os dados que dispomos até ao momento, parecem sugerir um ligeiro aumento de procura, justificado pelo momento que vivemos. Contudo, devemos esperar mais algumas semanas até dispormos de dados quantitativos relevantes que permitam mostrar variações homólogas (face ao ano passado) e em cadeia (face ao mês anterior)”, afirma o responsável da empresa.

Com a declaração do Estado de Emergência no país, entretanto renovado até 16 de abril, ainda é cedo para tirar conclusões sobre o comportamento de consumo, bem como sobre qual o impacto sobre as encomendas no ponto de venda de produtos de tabaco. “Os consumidores terão que adaptar os seus padrões de compra, mas para já não há dados disponíveis acerca do afluxo de consumidores para os pontos de venda que continuam a poder operar, tal como tabacarias ou gasolineiras”, reforça o diretor-geral da Tabaqueira. “É ainda muito cedo para estimar o impacto desta medida nas vendas e encomendas de produtos de tabaco”.

Nesses espaços, para reforçar segurança dos retalhistas e clientes, a Tabaqueira está a instalar visores transparentes nos balcões de atendimento dos pontos de venda. “Iremos disponibilizar aos nossos parceiros de retalho, que continuam abertos, acrílicos de proteção que se colocam sobre os balcões de atendimento de forma a criar uma barreira física entre o vendedor e cliente, bem como conjuntos de higienização para os trabalhadores nos pontos de venda”, adianta Miguel Matos.

A instalação arrancou no final de março em Lisboa, seguindo-se uma expansão a todo o território nacional, abrangendo numa fase inicial aproximadamente 1 000 pontos de venda, podendo ir até aos 5 000, dependendo das necessidades identificadas”.

“Os acrílicos de proteção serão produzidos por uma PME no concelho de Sintra, procurando por esta via continuar a apoiar o tecido empresarial local”, reforça o responsável da Tabaqueira.

Nos pontos de venda será ainda colocada sinalética no chão para ajudar a “limitar o número de pessoas no interior do estabelecimentos, garantindo o distanciamento mínimo de dois metros entre pessoas, bem como conjuntos de higiene compostos por luvas, máscaras e gel desinfetante para reforçar as medidas de proteção dos trabalhadores dos estabelecimentos comerciais que permanecem abertos”.

Miguel Matos não adianta um valor de investimento da empresa com esta iniciativa. “As nossas equipas comerciais em modo remoto, estão a efetuar o levantamento destas necessidades pelo que é prematuro referir o montante investido.”

Lojas IQOS no Chiado e aeroporto poderão reabrir

Ainda antes da declaração de Estado de Emergência no país, a Tabaqueira optou por encerrar as lojas e corners IQOS de parceiros em centros comerciais. “Estamos neste momento a ponderar a reabertura de alguns destes pontos de venda, uma vez já conhecidas as medidas concretas da execução do Estado de Emergência, e assegurando sempre todas as orientações da Direção Geral de Saúde relativamente às melhores práticas de higiene e segurança”, admite Miguel Matos. Em cima da mesa, revela, está a reabertura da loja da IQOS no Chiado e aeroporto da Portela, em Lisboa.

.

A venda de tabaco online não é possível em Portugal, mas no canal digital é permitida a venda de acessórios, como o equipamento para fumar tabaco aquecido, tendo a companhia alterado procedimentos para manter serviço aos clientes. “Como a maior parte dos nossos consumidores está agora em casa, e distantes do ponto de venda, reforçámos os nossos canais digitais e remotos para prestar um serviço com a mesma qualidade a que estavam habituados”, diz Miguel Matos.

“Os canais de comércio eletrónico têm agora maior relevância, e temos de garantir que existem as condições necessárias para continuar a disponibilizar rapidamente os nossos produtos aos consumidores. Sejam dispositivos de aquecimento de tabaco, sejam acessórios que melhoram a experiência de utilização”, refere ainda.

Para estes clientes, a companhia tem um “call center com mais de 70 pessoas pronto a responder a qualquer pedido, e a operação logística também está assegurada”, garante Miguel Matos.

Os clientes podem recorrer ao chat do site iqos.com (disponível 24 horas por dia) ou linha telefónica (800 200 098, entre as 9h e as 21h). “Este ponto é ainda mais importante quando temos que responder a solicitações de clientes que tenham algum problema no seu equipamento de tabaco aquecido. Por exemplo, no suporte pós-venda, estamos preparados para substituir equipamentos avariados e com entregas ao domicílio, no dia útil seguinte na generalidade do território continental. Mantemos também parcerias tabacarias no país onde os consumidores podem levantar o seu novo equipamento em menos tempo”, refere.

“Atualmente, temos mais de 400 profissionais em todo o país disponíveis para apoiar os nossos consumidores numa abordagem multi-canal”, adianta.

Fábrica de Albarraque mantém níveis de produção

Na fábrica de Albarraque a Tabaqueira produz produto de tabaco para vários mercados internacionais, Miguel Matos garante que a produção não foi afetada pelo atual momento.

“A fábrica de Albarraque continua a laborar, mantendo os seus níveis de produção, sendo expetável que o mercado doméstico e as diversas geografias para onde exportamos continuem a ser abastecidas com normalidade”, assegura, lembrando que a Tabaqueira “é um dos maiores empregadores do Concelho de Sintra, com quase 1000 trabalhadores, e exporta 80% da sua produção para mais de 25 países – aproximadamente 600 milhões de euros em 2019, encontrando-se entre as 10 maiores empresas exportadoras nacionais.”

Para garantir a segurança dos trabalhadores, entre outras medidas, “no refeitório da empresa, atribuímos áreas específicas onde as diferentes equipas da fábrica se devem sentar, e alterámos o circuito de entrada de pessoas para que tenham que passar obrigatoriamente através de uma zona para lavagem de mãos.”