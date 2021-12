TAP com mais voos a partir do Porto

© Lisa Soares/Global Imagens

Dinheiro Vivo 29 Dezembro, 2021 • 19:45 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

No próximo verão, a TAP vai reforçar os voos a partir do Porto, com destaque para a ponte aérea Porto-Lisboa, que passará a contar com mais dois voos diários, indicou a companhia em comunicado.

Assim, a ligação aérea entre as duas cidades será assegurada por um total de 10 voos por dia, "o que permite a otimização das ligações a todos os destinos operados pela TAP no seu hub de Lisboa", explica a transportadora.

Mas, adicionalmente, a empresa anuncia um reforço da oferta dos voos intercontinentais com partida do Porto, em concreto, para o Brasil.

A nova oferta passa a contar com mais um voo por semana para São Paulo e outro para o Rio de Janeiro, também semanal. De acordo com o comunicado, "deste modo, o Porto vai ter três voos semanais para São Paulo e passa a ter dois voos por semana para o Rio de Janeiro, o que contribuirá para um crescimento do número de turistas provenientes do Brasil que vão visitar a Invicta".

A companhia concluir: "A TAP reforça assim o seu compromisso com o Porto e o Norte, assegurando que analisa em permanência todas as possibilidades de novas rotas e ligações à partida dos aeroportos nacionais".