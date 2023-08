TAP continua a perder quota de mercado nos aeroportos nacionais

© Leonel de Castro/Global Imagens

A TAP continua a perder quota de mercado nos grandes aeroportos nacionais e já não apenas para as companhias aéreas low cost. Dados da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) revelam que, no que diz respeito a passageiros transportados, a transportadora ficou-se pelos 44% em Lisboa, quando o ano passado chegava aos 47% e, no mesmo período de 2019, representava 51%, segundo noticia o Jornal de Negócios.

Na invicta, em 2019, a TAP detinha 19% do mercado, mas no segundo trimestre deste ano viu a sua quota cair para os 11%, valor que também já tinha registado em 2022. O cenário de quebra verifica-se, ainda, no aeroporto do Funchal em que, apesar de manter a primeira posição, a TAP foi responsável por 21% dos passageiros transportados de abril a junho deste ano, versus os 23% do ano passado e os 29% de 2019.

O mesmo se verifica em Faro e Ponta Delgada, sendo que no aeroporto algarvio a transportadora tinha em 2019 e 2022 um peso de 3% na atividade, que reduziu aos 2% este ano. Já na ilha açoriana, passou dos 17% em 2019 para 16% o ano passado e, atualmente, mantém-se nos 15%.

De acordo com os dados da ANAC, as companhias da Easyjet (Easyjet Europe Airline e Easyjet Airline Company) foram as principais beneficiárias das perdas da companhia aérea nacional no segundo trimestre deste ano, tendo ambas transportado 11% dos passageiros, contra os 9% de 2022 e os 6% registados no ano pré-pandemia.