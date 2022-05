TAP espera prejuízos de 54 milhões de euros este ano e lucros em 2025

EPA/MIGUEL A. LOPES © EPA

Depois do tombo histórico nas contas de 2021, com um prejuízo de 1600 milhões de euros, a TAP espera reduzir o saldo negativo este ano para 54 milhões de euros. Já os lucros deverão chegar só em 2025, de acordo com as metas inscritas no plano de reestruturação aprovado por Bruxelas. Os números foram revelados pelo ministro das Infraestruturas e Habitação na reunião conjunta da Comissão de Orçamento e Finanças e da Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, no âmbito da apreciação na especialidade do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) durante a tarde desta segunda-feira.

Pedro Nuno Santos sublinhou que os prejuízos da transportadora de bandeira em 2021 ficaram abaixo do valor definido do documento aprovado pela Comissão Europeia, 1700 milhões de euros. Por isso mesmo, o ministro espera que as perdas referentes a 2022 sejam também inferiores aos 54 milhões de euros.

"Em 2023 esperamos ter um equilíbrio operacional e e ter lucros em 2025", disse.

O governante recordou que uma fatia dos prejuízos da empresa liderada por Christine Ormières-Widener, mil milhões de euros, diz respeito ao encerramento da operação de Manutenção e Engenharia que a TAP tinha no Brasil.

"Foi um negócio péssimo. Interrompermos uma sangria e o encerramento implicava que todos os prejuízos fossem somados aos resultados de 2021", referiu.