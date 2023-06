TAP: Estado quer penalizações se novo dono "não cumprir linhas vermelhas" na privatização

© PAULO SPRANGER

A manutenção do hub em Lisboa, a salvaguarda da identidade portuguesa e do valor estratégico da companhia serão as três condições exigidas ao novo dono na TAP e o governo admite criar mecanismos de penalização para assegurar o cumprimento destas condições.

O ministro das Infraestruturas explica que o caderno de encargos ajudará à salvaguarda das exigências do Estado. João Galamba, que está quarta-feira, 21, a ser ouvido na Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, garantiu, em resposta à líder bloquista Mariana Mortágua, que o Estado irá criar regras para se defender.

"Se as linhas vermelhas não forem cumpridas há mecanismos legais e contratuais que permitem defender interesse público", disse, exemplificando. "Existem acordos em que no caso de incumprimento há um retorno das ações ao Estado, há penalizações".

João Galamba adiantou ainda que o decreto-lei sobre a privatização da TAP "será publicado no verão" e que o Estado está, atualmente, a aguardar a luz verde da Parpública.

Recorde-se que governo publicou recentemente, em Diário da República, a resolução do Conselho de Ministros que mandata a Parpública para contratar pelo menos duas avaliações independentes necessárias à privatização TAP.