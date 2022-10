TAP: Fim dos cortes salariais? "Só quando a empresa não der prejuízo"

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos (D), no final do debate de atualidade, requerido pelo Partido Social Democrata (PSD), sobre "a privatização da TAP", em Lisboa, 13 de outubro de 2022. ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA © LUSA

Tem sido uma das maiores reivindicações dos trabalhadores da TAP nos últimos meses. O fim dos cortes impostos nos Acordos Temporários de Emergência, assinados em 2021, no âmbito do plano de reestruturação assinado com Bruxelas. As várias estruturas sindicais argumentam com a melhoria de operação da TAP este ano, que já igualou os níveis de 2019. Mas Pedro Nuno Santos garantiu esta tarde que não haverá mexidas nos salários.

"A TAP está a recuperar, é verdade, mais depressa do que o que estava previsto. Mas a TAP ainda dá prejuízo. Quando aumentamos os custos laborais numa empresa que dá prejuízo estamos a aumentar o prejuízo. Estamos a fazer uma trajetória de recuperação da empresa e só conseguiremos pôr fim aos cortes quando tivermos uma empresa saudável, capaz de poder repor a situação dos trabalhadores da TAP", disse o ministro das Infraestruturas e da Habitação, num debate sobre a privatização da companhia, requerido pelo PSD, na Assembleia da República.

Pedro Nuno Santos elogiou o esforço dos trabalhadores da companhia que "têm dado um contributo maior para salvar a TAP devido ao cortes pesados nos seus salários" mas reforçou que não é possível"antecipar o fim dos acordos de emergência assinados por todos os sindicatos" enquanto a TAP der prejuízo.

Segundo o governante, e de acordo com o que refere estar inscrito no plano de reestruturação, a TAP deverá voltar aos lucros em 2025.

"A administração continua aberta para trabalharmos com os trabalharadores e esse trabalho tem sido feito", disse. Recorde-se que esta semana os sindicatos da TAP ameaçaram avançar com uma greve até ao final do ano de forma portestarem com a gestão da companhia.