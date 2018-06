TAP lança operação de carga para ligar Portugal, China e Brasil

A TAP vai iniciar, este ano, uma operação de carga a ligar a China, Lisboa e Brasil. Um Boeing 747 Cargo, com as insígnias da Beijing Capital Airlines e da TAP, fará a travessia, no que se pode designar como “uma via rápida entre o Extremo Oriente e o Brasil”, disse ao Dinheiro Vivo Miguel Frasquilho, presidente da companhia aérea portuguesa à margem da II Feira e Conferência Internacional de Negócios, que ontem decorreu em Matosinhos.

No evento, uma organização da Câmara de Cooperação e Desenvolvimento Portugal China, Miguel Frasquilho sublinhou que a TAP quer alavancar a parceria com o HNA, grupo chinês que integra o consórcio privado Atlantic Gateway (dono de 45% da TAP). Para já, a transportadora portuguesa assegura uma ligação comercial com a China em “code share” com a Beijing Capital Airlines, detida pelo grupo HNA, mas o objetivo é voar diretamente para este mercado. A operação está já delineada e a sua efetivação é para concretizar “num futuro não muito longínquo, dentro de três a quatro anos, o que na aviação é para amanhã”, adiantou o responsável.

Miguel Frasquilho relevou também que a TAP vai reforçar as ligações a partir do Porto para uma dezena de novos destinos nos próximos três anos. Sem adiantar os locais, disse apenas que na mira estavam países como a Alemanha, Reino Unido, França e Espanha.

Na conferência, a Associação Empresarial da Região de Coimbra apresentou a plataforma digital E-Coimbra. Este projeto, que entrou agora em fase de testes, reúne 96 empresas da região e visa dinamizar as exportações para o mercado chinês, para já numa ótica de B2B, explicou Pina Prata, presidente da associação.

O ministro da Defesa, Azeredo Lopes, encerrou a conferência, onde também marcou presença Afonso Camões, diretor do JN. Azeredo Lopes sublinhou a oportunidade do investimento esperado na indústria da Defesa, para o país e potencialmente para a China.