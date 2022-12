TAP: Marcelo considera que esclarecimento sobre indemização "é importante para todos"

Marcelo Rebelo de Sousa, presidente da República © TIAGO PETINGA/LUSA

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou esta segunda-feira que o esclarecimento sobre o acordo celebrado entre a TAP e a secretária de Estado Alexandra Reis "é importante para todos".

"Se os dois ministros pedem esclarecimentos, é porque, aparentemente, sentem que é fundamental para o esclarecimento dos portugueses o perceber-se aquilo que aconteceu efetivamente", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, em Folgosinho, no concelho de Gouveia, distrito da Guarda, após uma visita ao quartel dos Bombeiros Voluntários e de contacto com pastores afetados pelos incêndios do verão na região da serra da Estrela.

O chefe de Estado disse aos jornalistas que "é fundamental" o esclarecimento da situação porque Alexandra Reis veio a exercer funções políticas.

"Para o Presidente da República, é importante porque o Presidente da República nomeou-a. Quer dizer, eu nomeei-a há cerca de um mês secretária de Estado no Ministério das Finanças. Penso que é importante para todos. Para quem nomeia, para quem é nomeado, para os portugueses, esclarecer efetivamente o que se passou nessa pré-história, isto é, na carreira profissional da pessoa", disse.

O Correio da Manhã noticiou na edição de sábado que a nova secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis, recebeu uma indemnização no valor de 500 mil euros por sair antecipadamente do cargo de administradora executiva da companhia aérea portuguesa, quando ainda tinha de cumprir funções durante dois anos.

Num comunicado divulgado esta segunda-feira, os ministros das Finanças e das Infraestruturas, Fernando Medina e Pedro Nuno Santos, informam que "emitiram um despacho a solicitar ao Conselho de Administração da Transportes Aéreos Portugueses, S.A., informação sobre o enquadramento jurídico do acordo celebrado no âmbito da cessação de funções como vogal da respetiva Comissão Executiva, de Alexandra Margarida Vieira Reis, incluindo sobre o apuramento do montante indemnizatório atribuído".

Marcelo Rebelo de Sousa está esta segunda-feira a realizar visitas aos territórios atingidos pelos incêndios do verão na região da serra da Estrela, tendo já passado pelos concelhos da Covilhã (Castelo Branco), Manteigas, Seia e Gouveia (Guarda). Ainda visitará os municípios de Celorico da Beira e Guarda.