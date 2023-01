TAP: Medina convidou Alexandra Reis para o executivo após ''avaliação positiva'' do governo

O ministro das Finanças, Fernando Medina, à chegada para a sua audição perante a Comissão de Orçamento e Finanças, para prestação de esclarecimentos no âmbito do processo da TAP, na Assembleia da Repúbica, em Lisboa, 06 de janeiro de 2023. JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA © LUSA

O ministro das Finanças, Fernando Medina, justificou o convite a Alexandra Reis para integrar o executivo socialista após receber feedback positivo por parte de outros membros do governo. "O conhecimento de que dispunha, as informações positivas sobre o desempenho na TAP e na NAV por parte da equipa do governo foram boas razões para lhe ter realizado o convite [para secretária de Estado do Tesouro]", disse esta sexta-feira, 06.

O governante, que está a ser ouvido esta tarde na Comissão de Orçamento e Finanças, no âmbito da indemnização paga à ex-administradora da TAP no valor de 500 mil euros, reiterou que Alexandra Reis "dispunha das condições técnicas" para a função e elogiou o facto de ter sido "nomeada não uma, mas duas vezes para empresas públicas", referindo-se às anteriores funções na TAP e na NAV.

"[Alexandra Reis] Transitou para a NAV porque certamente havia uma avaliação positiva do ministério das Infraestruturas e da Habitação. Quem trabalhava com ela tinha essa avaliação positiva", justificou.

O ministro das Finanças garantiu que apenas teve presencialmente com Alexandra Reis, antes de esta integrar o governo, quando ainda era presidente da Câmara Municipal de Lisboa, e nega que esta faça ou tenha feito parte do seu círculo pessoal de amigos.

Sobre o cheque de meio milhão de euros pago à ex administradora aquando da sua saída da companhia aérea, Medina reforçou a sua isenção de responsabilidade. "Volto a reafirmar. Não sabia [do pagamento] porque não era membro do governo, não tomei a decisão. Quando fui confrontado, tomei as decisões que se impunham e assumi a responsabilidade de pedir que ela apresentasse a sua demissão e de remeter o processo à IGF para fazer uma análise exaustiva. É a minha participação no processo, os factos são estes e resistem a qualquer decisão que lhe seja colocada", afiançou em resposta ao deputado do PSD, Hugo Carneiro.

O ministro das Finanças está esta sexta-feira a ser ouvido no Parlamento, no âmbito de um requerimento potestativo apresentado pelo PSD, depois de o PS ter travado, esta semana, as audições pedidas pela oposição no caso que envolve Alexandra Reis e a TAP.

Na passada quarta-feira, o PS chumbou os requerimentos do PSD, PCP, Bloco de Esquerda e Chega para ouvir na Assembleia da República além de Fernando Medina, o ex-ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, a ex-secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis, o presidente do Conselho de Administração da TAP, Manuel Beja, e a presidente executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener.