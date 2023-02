Medina afasta mexidas nos salários dos gestores da TAP

© PAULO SPRANGER

A polémica indemnização de meio milhão de euros paga a Alexandra Reis não é motivo suficiente para o governo repensar as remunerações pagas aos gestores e administradores da TAP. O ministro das Finanças, Fernando Medina, garantiu, esta terça-feira, 28, que, apesar de estar "sempre disponível para fazer afinações", não devem ser tomadas decisões "no calor de um tema que só irão enfraquecer o Estado".

Fernando Medina, que está esta tarde a ser ouvido na Comissão de Orçamento e Finanças, no Parlamento, exemplificou com a Caixa Geral de Depósitos (CGD).

"Quem defende uma CGD pública e que exerça um bom papel, este só o existirá se o quadro de gestão estiver o mais próximo do setor financeiro. Tem de haver esse realismo", defendeu, referindo que "o Estado tem de ter cautela" ao "repensar o regime das remunerações das gestões das empresas públicas". Na opinião de Medina, este cenário pode trazer consequências danosas para o governo.

"Fazer uma mudança pode acabar por nos prejudicar. O quadro aprovado da TAP do ponto de vista salarial é o que vigorava no passado pela inserção da empresa num modelo competitivo", justificou em resposta ao deputado comunista, Duarte Alves.

Já sobre as conclusões do do relatório da Inspeção-Geral de Finanças (IGF) relativamente à polémica indemnização paga a Alexandra Reis, o governante recusou-se a esclarecer as questões dos deputados e remeteu a sua posição para o comunicado do Ministério das Finanças, divulgado no passado domingo. "Não tenho mais nada a acrescentar. Quando o relatório for entregue ao Ministério das Finanças as suas conclusões serão conhecidas publicamente", vincou.

O Ministério das Finanças esclareceu, no passado fim de semana, que a ação da IGF ainda está "em fase de contraditório" e que só depois será elaborado um relatório final.

Entretanto, o jornal Eco avançou esta segunda-feira que Alexandra Reis terá de devolver a indemnização de 500 mil euros, por terem sido identificadas irregularidades no acordo de rescisão entre a gestora e a TAP, segundo as conclusões preliminares do relatório da IGF. O documento responsabiliza Haverá responsáveis: o antigo secretário de Estado Hugo Mendes, que já se demitiu, e o chairman da TAP, Manuel Beja, que está em funções.