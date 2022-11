TAP: Pedro Nuno Santos garante que processo de venda da companhia ainda não arrancou

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, fala perante a Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, na Assembleia da República, em Lisboa, 19 de outubro de 2022. TIAGO PETINGA/LUSA © LUSA

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, garantiu esta tarde, no Parlamento, que não existe ainda nenhuma negociação em curso com um eventual comprador para a TAP. Em resposta ao deputado da Iniciativa Liberal, Carlos Guimarães Pinto, durante audição conjunta das comissões de Orçamento e Finanças e Economia, Obras Públicas e Habitação, a propósito do Orçamento do Estado para 2023, o ministro recusou a adiantar detalhes sobre a privatização e garantiu que o processo de venda da companhia ainda não arrancou.

O governante assegurou que "não estão ainda definidos" os moldes do negócio pelo que se recusou a deslindar pormenores sobre os timings ou a percentagem a alienar. Sobre a abertura do capital da companhia aérea ao mercado, o ministro reiterou que "nunca foi intenção [do governo] manter 100% do capital da TAP".

Recorde-se que o primeiro-ministro, António Costa, revelou, no final de setembro, que o plano do Governo é privatizar a TAP num prazo de 12 meses. Para já, já manifestaram publicamente interesse a IAG, dona da British Airways e da espanhola Iberia, e a franco-holandesa Air France-KLM.