PSD diz que ministro das Finanças ficou "ainda mais diminuído politicamente"

O PSD considerou que o ministro das Finanças ficou hoje "ainda mais diminuído politicamente", defendendo que eram necessárias mais "ilações políticas" do relatório da Inspeção Geral de Finanças (IGF) sobre a indemnização atribuída a Alexandra Reis.

Em conferência de imprensa, na sede nacional do partido, o vice-presidente do PSD Miguel Pinto Luz escusou-se, contudo, a pedir a demissão de Fernando Medina, considerando que essa decisão cabe ao próprio e ao primeiro-ministro.

Já sobre a decisão do Governo de exonerar o presidente do Conselho de Administração e a presidente executiva da TAP, Manuel Beja e Christine Ourmières-Widener, na sequência do relatório da IGF sobre a saída de Alexandra Reis da companhia, o dirigente do PSD considerou-as "ilações óbvias".

No entanto, e por considerar que existem ainda "muitos esclarecimentos por dar" neste caso concreto, o PSD irá insistir na audição de ambos na comissão parlamentar de inquérito já em curso.

"Esse será o palco por excelência para conhecer a verdade e o PSD quer conhecer a dimensão deste descalabro. O PSD assume todas as responsabilidades pelo passado mas exige ao Governo, a Fernando Medina e a António Costa, que assumam as suas", afirmou.

Para o PSD, as ilegalidades da indemnização de Alexandra Reis "não podem ser consideradas apenas um problema do foro interno da TAP, são um assunto político e de responsabilidade direta das tutelas da companhia".

"Teremos de esclarecer cabalmente razões de Fernando Medina para escolher Alexandra Reis para sua secretária de Estado do Tesouro", defendeu, considerando que hoje "foi mais um dia infeliz para a TAP".