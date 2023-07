TAP. Que recomendações receberá o governo da AR

Reunião da CPI da TAP quando ouviu Pedro Nuno Santos. © Leonardo Negrão / Global Imagens

A Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP fecha hoje os seus trabalhos, aprovando a versão final do relatório preliminar apresentado pela deputada do PS Ana Paula Bernardo. O documento será depois enviado para o plenário, onde será discutido dia 19. A lei dos inquéritos parlamentares diz expressamente que "o relatório não é objeto de votação no Plenário". Os partidos poderão apresentar declarações de voto - e é nestas que a oposição fará constar as suas próprias conclusões, para lá daquilo que a maioria PS vier hoje a impor.

O documento, como já se sabe, é isento de críticas à governação, nomeadamente nas conclusões. Contudo, nas "recomendações", isso já não é bem assim. Pela sugestão que faz de novos procedimentos na governação face às empresas públicas, o PS sugere o que atualmente não é feito.

Assim, fala-se na necessidade de "garantir a melhoria da articulação entre a tutela financeira e setorial, assegurando que a divisão e conexão de responsabilidades é clara e concebida para servir o interesse público" - entendendo-se, no caso da TAP, a "tutela financeira" como sendo do Ministério das Finanças e a "tutela setorial" como sendo do Ministério das Infraestruturas.

A relatora também recomenda a necessidade de "melhorar os processos de classificação de documentos (e, de forma conexa, os processos de gestão documental), para garantir que a documentação seja adequadamente classificada, tramitando nos gabinetes governamentais e entre estes e as empresas com a correta classificação e, quando aplicável, com exigidas garantias de segurança dos documentos". Também sugere ao executivo a necessidade de "robustecer os canais de relacionamento institucional entre governo e as empresas do setor público empresarial, garantindo que as responsabilidades são concretizadas nos prazos devido".

Lei dos inquéritos parlamentares diz que conclusões votam-se em comissão e não no plenário. Partidos poderão fazer declarações de voto.

Ao governo será ainda sugerido que proceda a uma "avaliação global" do "quadro regulatório" do setor empresarial do Estado, de forma a "evitar o excesso de regulamentação, leis inaplicáveis e pro- cedimentos burocráticos que possam dificultar a agilidade na intera- ção entre o governo e as empresas, ou criar entropia na dinâmica operacional do negócio". E é preciso, também, "melhorar a prestação de contas à sociedade em matéria de setor empresarial do Estado, disponibilizando online e de forma acessível toda a informação atualizada relativa não só aos resultados obtidos pelas empresas, mas também ao cumprimento das obrigações de gestão pelo acionista Estado e pelas administrações das empresas".

Às conclusões e recomendações do relatório preliminar, PS, BE, PCP e Chega apresentarão hoje diversas propostas de alterações - sendo que as socialistas são as únicas que têm aprovação garantida à partida.

Para "garantir o efetivo controlo da legalidade financeira" no setor público empresarial (SPE), os socialistas recomendarão aos gestores públicos, no seu início de funções, que estes sejam obrigados a ter o "dever de comunicação" de "todos os valores recebidos a título de indemnização por cessação de funções de direção ou gestão noutras entidades ao abrigo" do Estatuto do Gestor Público [coisa que Alexandra Reis não terá feito quando saiu da TAP com meio milhão, ingressando a seguir na NAV sem devolver a indemnização].

O PS quer também impor às empresas públicas "o dever de comunicação a uma entidade pública de todos os valores pagos a título de indemnização por cessação de funções de direção".

