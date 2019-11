TAP vai ter voos diários para os EUA e Sal

A TAP vai aumentar a sua oferta para a América do Norte já no próximo mês de março. Os voos que ligam Lisboa a Boston e Newark crescem de cinco para sete frequências por semana, passando a diários, e Toronto, no Canadá, passa de quatro para cinco voos semanais.

Mas antes, já em janeiro do próximo ano, a TAP vai lançar também o sétimo voo semanal para a ilha do Sal, em Cabo Verde.

Os novos padrões de qualidade e de conforto que a TAP oferece aos seus passageiros, que têm como pilares a nova frota, composta por aviões de última geração, mais modernos e eficientes, permitindo maior margem operacional e uma operação mais amiga do ambiente devido a um consumo de combustível até 25 por cento inferior ao da frota com mais anos, têm permitido que a TAP ofereça um dos produtos mais competitivos nos mercados da América do Norte, cuja grande aceitação conduz a este reforço da operação.

A TAP tem também trabalhado e investido intensamente na consolidação e melhoria operacional do seu hub de Lisboa, melhorando a conectividade dos voos da sua rede de destinos, permitindo aos passageiros ligações horárias otimizadas entre os oito aeroportos na América do Norte, 10 no Brasil, um na Venezuela, 16 em África e os cerca de 70 na Europa operados pela companhia aérea portuguesa.