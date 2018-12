TAP voa para S. Francisco e traz 37 aviões novos

O fim dos prejuízos na TAP Manutenção Brasil – com 3 milhões de lucro esperados para o próximo ano e o break even para este ano, com uma pequena margem já, descontando custos extraordinários – e previsão de resultados positivos já para 2019 podia ser a melhor notícia que a TAP podia esperar para o próximo ano. Mas há muitas novidades capazes de fazer de “2019 um ano ainda mais incrível”, conforme anunciou esta tarde o presidente da companhia, Antonoaldo Neves, no almoço de Natal que reuniu acionistas privados, comissão executiva e jornalistas à mesa da Cateringpor, com os menus executivos da TAP a fazer as honras da casa.

“A última aeronave velhinha vai desaparecer no próximo ano”, cumprindo-se os planos de renovação da frota que passam pela chegada de 37 aviões já em 2019, anunciou David Neeleman. E se o acionista de referência destacou o “trabalho incrível desenvolvido em três anos de privatização”, o presidente da companhia, confirmou-o, destacando metas atingidas a todos os níveis como “as promoções que já estamos a fazer, a contratação de 320 pilotos até fevereiro (grande arte já cumprida) e um total de mil trabalhadores entre este e o próximo ano, a paz social conseguida na empresa com acordos estabelecidos com praticamente todos os sindicatos para os próximos cinco anos, um crescimento esperado de 10% a 15% para o ano, depois de atingida a marca histórica de 16 milhões de clientes e a recuperação da reputação financeira”.

Até a comida está melhor, garantiu Antonoaldo, apontando responsabilidades pela melhoria ao acionista português – “Todas as semanas Humberto Pedrosa aparecia com uma sanduíche rija da TAP e uma fresca da sua transportadora (Barraqueiro)… e conseguimos resolver!” -, que fez questão de homenagear pelo seu percurso em Portugal e no Brasil mas também pela solidez com que defendeu as mudanças na companhia.

“Num voo de 12 horas, é importante ficar ligado” e por isso mesmo a TAP vai oferecer o serviço de mensagens aos seus passageiros. Ao mesmo tempo que anunciou uma nova rota para as Américas, desta vez com destino em São Francisco – ligado a partir do dia 10 de junho de 2019, Dia de Portugal, com cinco frequências semanais -, David Neeleman revelou que a companhia vai oferecer a ligação ao Watsapp a bordo. E não apenas neste mas em todos os seus voos, passando ainda a disponibilizar pacotes de rede de internet a preços “muito competitivos”.