Tarifa da luz no mercado regulado vai baixar 3%

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) aprovou uma redução do preço da eletricidade no mercado regulado em 5 euros por megawatt/hora, o que equivale a uma descida de 3% na tarifa dos consumidores. Esta medida, que entra em vigor a partir de 7 de abril, resulta da baixa de preços de energia ocorrida no MIBEL, o mercado ibérico de eletricidade. Resulta numa poupança mensal que pode chegar quase aos três euros.

Em comunicado, a ERSE explica que “monitoriza trimestralmente” a evolução dos preços nos mercados grossistas e identifica “desalinhamentos de preços” que possam ter impactos no funcionamento do mercado, e consequentemente, nos consumidores. E os preços da energia elétrica nos mercados grossistas têm-se revelado inferiores aquela que foi a previsão considerada para efeitos da fixação das tarifas de energia para 2020. Estas foram estabelecidas pressupondo um custo da energia elétrica de 58,45 euros por MWh, quando as previsões mais recentes apontam para um preço médio de 44,77 euros, ou seja, 13,68 euros por MWh mais barato.

Além disso, refere o regulador, tudo indica que esta baixa de preços no mercado grossista ibérico se vá manter, dado o “momento excecional” decorrente da pandemia provocada pela covid-19, pelo que a ERSE procura, com esta revisão em baixa para os clientes do mercado regulado, “assegurar que os consumidores beneficiam da redução dos preços nos mercados grossistas”.

No caso de um casal, sem filhos, com um gasto médio mensal de 37,62 euros de luz (potência contratada de 3,5 kVA e um consumo de 1900 kWh/ano), a descida resultará num desconto de 1,11 euros por mês. No caso de uma família com dois filhos, e uma fatura mensal da ordem dos 91,50 euros (potência 6,9 kVA e um consumo de 5000 kWh/ano), a poupança será, em média, de 2,92 euros por mês.

“A atualização da tarifa de energia tem impacto direto nas tarifas transitórias de venda a clientes finais e tarifas sociais de venda a clientes finais do mercado regulado, em Portugal continental, bem como nas tarifas de venda a clientes finais e tarifas sociais aplicáveis nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira”, pode ler-se no comunicado da ERSE.

O regulador não tem poder para impor reduções tarifárias no mercado livre, mas admite que, “dada a continuada tendência de descida dos preços no mercado grossista, é expectável que também os comercializadores do mercado liberalizado continuem a refletir essa redução nas suas ofertas comerciais, permitindo que os consumidores do mercado liberalizado também beneficiem de uma descida de preços”.