Tarifa social automática suscita quase 10 mil reclamações

Com o mecanismos de atribuição automática da tarifa social cresceu exponencialmente o número de beneficiários efetivos e registou-se também um “acréscimo substancial de pedidos de informação ou reclamação”. Até 20 de abril, e desde 1 de julho de 2016, a Direção Geral de Energia e Geologia recebeu 9.987 reclamações, na sua esmagadora maioria através do formulário online da Tarifa Social.

Destas, a DGEG já analisou quase oito mil reclamações, ou seja, 80% do total. Por tipologia dos pedidos de informação ou reclamação, 45% (3.616) dizem respeito a situações de clientes finais não elegíveis para a tarifa social, 28% (2.253) a clientes finais elegíveis para a tarifa social de energia elétrica e/ou gás natural e 11% (841) a moradas do local de consumo (CPE/CUI) diferentes das que constam na Autoridade Tributária e na Segurança Social.

As principais dúvidas/reclamações dos clientes dizem respeito a inconformidades verificadas ao nível das moradas dos locais de consumo, falsos “sim”, ou seja situações em que apesar do cliente final ser elegível para a tarifa social não existe coincidência de moradas, prestações sociais que os reclamantes informam ser beneficiários mas que não se encontram refletidas no sistema de informação da Tarifa Social e ainda situações quer a AT classifica como “condicionadas”, bem como dúvidas quanto à determinação do rendimento anual do agregado familiar e apuramento da vulnerabilidade económica que dá acesso à tarifa social.

A atribuição da tarifa social é um processo automático que cruza os dados da Segurança Social com os dados das Finanças. O processo passou a ser automático a partir de 2016, cruzando também as informações com as bases de dados das empresas de distribuição de eletricidade.

Neste momento, para aceder à tarifa social de eletricidade, a potência contratada deve ser inferior ou igual a 6,9 kVA, a somar ao benefício do complemento social para idosos, rendimento social de inserção, subsídio social de desemprego, abono de família, pensão social de invalidez ou pensão social de velhice. Também tem direito ao desconto quem ganhe anualmente até 5808 euros. Se um elemento do agregado familiar estiver desempregado, o valor elegível sobe para 8712 euros, e se forem dois dispara para 11 612 euros.