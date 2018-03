Tarifa social do gás natural. REN diz que “não devia ser afetada”

Perante a perspetiva de poder vir a financiar a tarifa social do gás natural, em vez do modelo atual em que a fatura é paga pelos consumidores, tal como está previsto no Orçamento do Estado para 2018, a REN – Redes Energéticas Nacionais defende que não devia ser afetada por esta medida.

“Ainda estamos a avaliar em que medida isto pode ou não ter impacto. Temos uma opinião. O nosso entendimento é de que não devíamos ser afetados por esta medida, mas estamos ainda a tentar obter esclarecimentos e numa fase de diálogo”, disse o presidente executivo da REN, Rodrigo Costa, na sequência da apresentação de resultados da empresa, que no ano passado apresentou um resultado líquido de 125,9 milhões de euros (mais 25,7% do que em 2016).

Já o EBITDA situou-se nos 487,5 milhões de euros, um aumento de 2,4% relativo ao mesmo período do ano passado, refletindo o contributo positivo dos três meses de consolidação da Portgás e dos resultados da chilena Electrogás, explicou a empresa, sublinhando que “o desempenho financeiro continuou a ser afetado pelo efeito negativo da CESE, a qual totalizou neste período o montante de 25,8 milhões de euros, colocando a taxa de impostos pagos pela REN em 38,4% dos resultados”.

No que diz respeito às tarifas de gás natural, 29 de março é a data mais provável para a ERSE apresentar as propostas para o próximo ano (incluindo o desconto relativo à tarifa social) que, depois de aprovadas, entrarão em vigor no mês de julho. Em 2017, os preços do gás natural desceram 1,1% e o governo voltou a fixar em 31,2% o desconto da tarifa social do gás natural, optando por manter o valor do desconto para as famílias economicamente vulneráveis.

A partir de 2018, o governo quer que os custos com a tarifa social do gás (estimados em 1,4 milhões de euros) sejam suportados pelas empresas transportadoras e comercializadoras de gás natural, onde se inclui a REN, que agora contesta a medida.

Tal como o Dinheiro Vivo tinha avançado, existem situações de irregularidade na aplicação da tarifa social que estão agora na mira do governo, com o lançamento de um concurso público para um novo estudo sobre a aplicação da tarifa social em Portugal, cujas conclusões serão conhecidas no final do ano.

Outra das grandes bandeiras da REN continua a ser a oposição ao pagamento da Contribuição Extraordinária do Setor Energético (CESE). Desde 2014 a empresa já pagou mais de 100 milhões de euros relativos a este imposto, tendo elevado a taxa efetiva para 38,4% em 2017. No ano passado, a REN pagou 25,8 milhões de euros de CESE, menos 3,6% do que os 25,9 milhões de euros pagos em 2016.

“Continuamos a ser penalizados pelo tema da CESE que, tal como a taxa, é recorrente. Estamos à espera que o sistema judicial funcione. Continuamos com política que definimos desde o primeiro dia. Achámos que é preferível – e cada empresa fará as suas contas e tomará as suas decisões – pagar este imposto. Já vamos no quarto ano e estamos a contestar pelas vias normais, legais. Achamos que temos razão, achamos que é um imposto desproporcional para nós, com um impacto muitíssimo grande nas contas”, disse Rodrigo Costa, garantindo assim que a REN não pondera deixar de pagar a CESE, mesmo que a Galp nunca tenha pago esta taxa e a EDP tenha deixado de pagar em 2017. A REN aguarda agora uma resposta do Tribunal Constitucional ao recurso interposto pela empresa e diz ter “esperança” numa vitória.

Outro desafio para a empresa, diz Rodrigo Costa, chega por parte da entidade de regulação para o setor energético. “Achamos que vai existindo cada vez mais pressão em matéria regulatória, o que é normal. Os reguladores tentam sempre ter uma forma de remuneração mais eficaz, com o objetivo de aliviar a carga sobre os consumidores”.

Possível foco de tensão em cima da mesa entre a REN e a ERSE é também a exigência por parte das distribuidoras de gás, desde há seis anos, para que a sua taxa de remuneração seja alterada. Empresas como a Galp, a EDP e a Tagusgás defendem que os contratos de concessão lhes dão direito a uma reavaliação automática dos ativos a cada três anos, já que são remuneradas através de uma taxa com base nesses mesmos ativos.

Questionada sobre se também vai aderir a esta contestação, enquanto nova dona da Portgás, a REN ainda não tomou uma decisão sobre o que vai fazer, mas promete defender os seus interesses, tal como já acontece com o pagamento da CESE.

“O assunto é complexo e deve ser visto com cuidado. Não pode ser de forma isolada. A abordagem da REN no relacionamento com o regulador é construtiva, para tentar encontrar solução. Mas tal como fizemos para a CESE, se acharmos que não há resposta adequada tentaremos defender os interesses”, disse João Faria Conceição, administrador executivo da REN.